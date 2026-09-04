Eski Bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde kritik çelişki: “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” diyen doktor tutuklandı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında Beykoz’da hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol, “yalan tanıklık” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirkol’un daha önce “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” şeklindeki ifadesine karşın, dosyaya giren 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı’nda ihbarı bizzat kendisinin yaptığı ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCEKİ 155 KAYDI DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 2016 yılında yapılan 155 ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında ifade veren doktor Nurettin Demirkol’un, olay tarihinde acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söylediği öğrenilmişti. Ancak 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı, ihbarı yapan kişinin Demirkol olduğunu ortaya koydu.

İLK ARAMADA KENDİSİNİ AÇIKÇA TANITTI

Tutanağa göre ilk telefon görüşmesi saat 00.29’da gerçekleşti. 155 operatörünün telefonu açmasının ardından ihbarcı kendisini “Ben Doktor Nurettin Demirkol” sözleriyle tanıttı.

Demirkol, aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, ölüm nedeninin araştırılması gerektiğini söyledi.

Tutanağa göre Demirkol, “Aile hekimi olduğum bir hastam var, ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil, hakimin savcının görmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ADRESİ TAM OLARAK BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

155 operatörü, Demirkol’dan olayın gerçekleştiği adresi istedi. Demirkol, olay yerinin Beykoz Riva’daki Öğümce Köyü olduğunu söyledi ancak açık adresi tam olarak bilmediğini ifade etti.

Bölgenin jandarma sorumluluk alanında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine operatör, Demirkol’dan 156 Jandarma hattıyla iletişime geçmesini istedi. İlk görüşme bu şekilde sona erdi.

Ancak Demirkol, yalnızca birkaç dakika sonra 155’i yeniden aradı.

DÖRT DAKİKA SONRA YENİDEN 155’İ ARADI

İhbar çözüm tutanağına göre ikinci görüşme saat 00.33’te başladı. Demirkol bu kez de kendisini açık şekilde tanıtarak, “Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı...” dedi.

Jandarmayla görüştüğünü ancak bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun kendisine söylendiğini belirten Demirkol, yeniden 155’ten yardım istedi.

“ŞÜPHELİ ÖLÜM KONUSU MU VAR?” SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Görüşmenin en dikkat çekici bölümünde 155 operatörü, Demirkol’a “Burada şüpheli ölüm konusu mu var?” diye sordu.

Demirkol’un cevabı ise tutanağa “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm.” şeklinde yansıdı.

Böylece Demirkol’un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca “ani ölüm” olarak değil, doğrudan “şüpheli ölüm” şeklinde tanımladığı görüldü.

“SAVCININ GÖRMESİ GEREKİYOR” DEMİŞ

Demirkol’un ilk görüşmede kullandığı ifadelerden biri de soruşturma açısından dikkat çekti. Doktor, ölüm nedeninin belli olmadığını belirterek “hâkimin, savcının görmesi gerekiyor” dedi.

155 operatörü, adres bilgisini aldıktan sonra ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için kaydı oluşturdu. Görüşmenin sonunda operatör, olay yerinin bulunamaması halinde Demirkol’un ihbar sırasında kullandığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılacağını söyledi.

Demirkol ise “Tamam, bekliyoruz efendim.” yanıtını verdi.

Arka plandaki bir kişinin “Abi ulaştınız mı?” sorusuna Demirkol’un “Ulaştım” dediği de tutanağa yansıdı.

İFADESİYLE RESMİ KAYIT ARASINDAKİ ÇELİŞKİ SORUŞTURULUYOR

Soruşturma kapsamında Demirkol’un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söylemesine rağmen resmi 155 kayıtlarında iki ayrı telefon görüşmesinde de kendisini adı ve mesleğiyle tanıttığı görüldü.

Demirkol’un ayrıca ölüm nedeninin belli olmadığını söylemesi, savcının olayla ilgilenmesi gerektiğini belirtmesi ve ölümü “şüpheli, beklenmedik ani ölüm” şeklinde tanımlaması soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Nurettin Demirkol, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.