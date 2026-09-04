Canlı anlatım: Maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00 itibarıyla başladı. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Sezona Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başlayan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk 3 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, averajla haftaya lider girdi. RAMS Başakşehir ise ilk 3 karşılaşmasında 4 puan topladı ve haftaya 9. sırada başladı.

İŞTE İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut Güneş, Olsen, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov.

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Lemina, Davinson Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen.

CANLI ANLATIM

10' Galatasaray rakip sahada oyun kurmaya çalışıyor.

1'Batrakov'un ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz Dilmen kurtardı.

1'Maç çok tempolu başladı.