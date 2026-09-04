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Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Arda Turan ve Fatih Terim gibi isimlerin konuşulduğu bordo-mavililerde rota yabancı hocaya çevrilirken, son olarak Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile temas kurulduğu öne sürüldü.

  • Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör adayları arasında Steven Gerrard ile temas kurdu.
  • Gerrard, teknik direktörlük kariyerinde Rangers'ı 2020-2021 sezonunda lig şampiyonu yaptı.
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı bir teknik direktör tercih ettiklerini açıkladı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, takımın başına getireceği isim konusunda farklı alternatifleri değerlendiriyor.

Teknik direktörlük görevi için daha önce Arda Turan, Fatih Terim, Sergio Conceiçao, Vitor Pereira ve Marcelino gibi isimler gündeme gelirken, son olarak sürpriz bir aday ortaya çıktı.

STEVEN GERRARD İDDİASI

Ajansspor'da yer alan habere göre Trabzonspor, son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard ile temas kurdu. 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın bordo-mavililere önerildiği ve Trabzonspor yönetiminin Gerrard seçeneğini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

LIVERPOOL EFSANESİ TRABZONSPOR'UN RADARINDA

Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Liverpool'da geçiren Gerrard, İngiltere Milli Takımı'nın da uzun yıllar önemli isimlerinden biri oldu. Teknik direktörlük kariyerine Liverpool altyapısında başlayan İngiliz çalıştırıcı, daha sonra Rangers, Aston Villa ve Al-Ettifaq takımlarının başına geçti.

RANGERS'I ŞAMPİYON YAPTI

Gerrard, teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısını Rangers'ta yaşadı. İngiliz teknik adam, İskoç ekibini 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıdı.

BAŞKAN DOĞAN YABANCI HOCAYI İŞARET ETMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da teknik direktör arayışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yabancı bir isme daha yakın olduklarını belirtmişti.

Doğan, Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı ile görüşmediklerini söyleyerek, "Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Çalışmalarımız o yönde. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var" ifadelerini kullanmıştı.

Bordo-mavili yönetimin teknik direktör konusunda vereceği karar beklenirken, Steven Gerrard'ın Trabzonspor'un başına geçip geçmeyeceği yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

trabzonspor parayı dağıtacak sağlam yer arıyor. çağları döşeyelim hemen :D

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