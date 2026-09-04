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Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Haber Videosunu İzle
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
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UEFA, Olympique Lyon-Fenerbahçe maçının ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında yürütülen disiplin sürecinde kararını açıkladı. Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verilirken, İngiliz yıldız Roma karşısında sahada olacak. 50 bin euro para cezasının yanı sıra 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi ise cezasının 2 maçını bu sezon çekecek ve Roma ile Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

  • UEFA, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç men cezası verdi; cezanın 2 maçı bu sezon uygulanacak, kalan 2 maç 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.
  • Guendouzi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
  • Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verildi; ertelemeli ceza nedeniyle Roma maçında oynayabilecek.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından başlatılan disiplin sürecine ilişkin kararlarını açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezaları belli oldu.

GUENDOUZI'YE 4 MAÇ MEN CEZASI

UEFA, Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve toplam 4 maç men cezası verdi. Fransız futbolcu, 4 maçlık cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Bu karar doğrultusunda Guendouzi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

GREENWOOD ROMA MAÇINDA OYNAYACAK

Mason Greenwood'a ise 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verildi. Cezanın ertelemeli olması nedeniyle Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan Roma maçında sahada olabilecek.

UEFA'NIN KARARLARI

  • UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun açıkladığı cezalar şöyle:
  • Mason Greenwood: 30 bin euro para cezası + 1 maç ertelemeli men cezası.
  • Matteo Guendouzi: 50 bin euro para cezası + 4 maç men cezası. Cezanın 2 maçı bu sezon uygulanacak, kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısadri3728@gmail.com:

fenerli topçular gerçek adalet düzeni ile tanışıyor

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

İyide bu ceza yiyenler, uzaydan mı geldi ? Gerçek adaletin alduğu yer avrupadan geldi. Gerçek adalet onlara göre çifte standart.

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

hurma misali

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Haber YorumlarıEmre Bayrak:

anlamı ne bu hurma misalinin

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Haber Yorumlarıahmet mirza yilmaz:

Liona ceza yok mu? Her hangi bir takımımızın taraftarı böyle tezahürat yapsa emin olun ceza alırdı veya maç esnasinda uyarı alirdı.

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