Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Gülşah Durbay, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

KOLON KANSERİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

"Bu açıklama kentim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için" başlığıyla bir video yayınlayan Durbay, İftiraya uğradığını belirterek, iddiayı dile getiren 100'lerce kişiyi mahkemeye verdiğini söyledi. Kolon kanseri olduğunu açıklayan Durbay, "Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim" dedi.

"DOKTORLARIMIN BEKLEDİĞİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Durbay, açıklamasında şunları söyledi: "Değerli Manisalı hemşehrilerim; 2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Doçent Doktor Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatın, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benimle ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi.

"KIZ KARDEŞİM RİSKLİ BİR HAMİLELİK GEÇİRDİĞİ İÇİN..."

Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla, son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmeler bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum risk olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim.

"HASTALIĞIMI KARDEŞİME KENDİM AÇIKLAYAMADIM"

Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden dün İzmir Medicana Hastanesi'nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul'a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim. Ameliyat olduğum gündem bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pekçok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sola yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dünden beri 100'den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi.

"HEPSİNİ TEK TEK MAHKUM ETTİRECEĞİM"

Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim. Mahkemeye verildiğini öğrenenlerden bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp, özür mesajları gönderdiler. Bu saatten sonra hiçbir özrün, ne benim ne de ailemin nezdinde bir kıymeti yoktur. Hakkımda bu adice iftiraları atanlar, mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor, böylesi vicdansız erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL VE EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Dünden beri telefonuma, sosyal medyama, binlerce arama ve mesaj geldi. Bana ulaşamayanlar, arkadaşlarımı aradı. Hepsi sonsuz desteklerini iletti, yanımda olduklarını söyledi. 36 yıllık hayatımda hep doğru insanlarla tesadüf etmişim, kendimle gurur duydum. Bu çirkin iftiraya paye vermeyip, bana güç verdiniz, hastalığımı bilmeden bana büyük moral oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de, hastalığımı öğrendiği günden itibaren bana en büyük desteği veren, yıllardır beraber yol yürümekten onur ve gurur duyduğum değerli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve kıymetli eşi Didem Ablama. Desteklerinizi ömrümün sonuna kadar kalbimin üzerinde taşıyacağım.

"KENDİMİ ÇOK DAHA İYİ VE GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, sizlerin destekleriyle Manisa tarihinde bir ilki başardık, 36 yaşındayken Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşadım. Yine sizlerin destekleriyle bu illeti de atlatacağım. Şuan kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum, beyaz kağıda yazılı test sonuçlarının bana hastasın demesini umursamadan, Şehzadeler'e hizmet edecek, destekleriniz ve sevginiz sayesinde bu hastalığı yeneceğim. Birlikte iyileşecek, birlikte güçleneceğiz. Hepinizi çok seviyorum!"

NE OLMUŞTU?

Dün, Ebru Küçükaydın imzasıyla bir internet sitesinde "Özgür Özel düğümü Şehzadeler de mi çözüldü?" başlıklı bir yazı yayınlanmış, yazıda Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı öne sürülmüştü. Yine yazıda Özel'in ayağının bu ilişki ile alakalı çıkan bir kavgada kırıldığı öne sürülmüştü. Yazının ardından söz konusu iddialar sosyal medyada da konuşulmaya başlanmış, çok sayıda haber sitesi yazıyı haberleştirmişti.