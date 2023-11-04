Özgür Özel, Kurultay'daki konuşmasına cezaevindeki 4 isme selam yollayarak başladı

Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda konuşma yaptı. Özel, konuşmasının hemen başlarında, "Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun" ifadelerini kullandı.

Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarıştığı CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara'da gerçekleşiyor. Oy kullanımı öncesi Özgür Özel, kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. Özel, konuşmasının hemen başlarında, Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Sizlerle aynı çatı altında olmak, aynı havayı solumak, aynı partide siyaset yapmak büyük onur. Hepinize merhaba." ifadelerini kullandı.

MEMLEKTİN DÖRT BİR YANINA SELAM GÖNDERDİ

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Rize Pazar'da biri uyandı bu sabah. Isparta Yalvaç'ta, Edirne Keşan'da biri uyandı bu sabah. Tekirdağ Malkara'da Sinop Erfelek'de biri uyandı bu sabah. Konya Taşkent'te 81 ilde 973 ilçede biri uyandı bu sabah. Biri uyandı gitti partiyi açtı, televizyonu açtı, çayı demledi ve dedi ki 'Birazdan gelir bizimkiler kurultayı izleriz' dedi. Baba evimizde çayı demleyenlere, bacayı tüttürenlere, bayrağı sallayanlara kurultayımızdan selam olsun. Memleketim Manisa'ya ikinci memleketim deyince kafasındaki kasveti çıkarıp başıma geçiren Ökkeş amcanın Osmaniye'sine, Ecevit'in Zonguldak'ına, sayın Genel başkanımızın Tunceli, Dersim'e, Uşak'ına, Trabzon'a, Karadeniz'e selam olsun. Güzelim Marmara'ya selam olsun. Trakya'ya selam olsun. Van'a, Mardin'e, Güney Doğu'ya selam olsun.

"DEMİRTAŞ'A, KAVALA'YA SELAM OLSUN"

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Sizlerle aynı çatı altında olmak, aynı havayı solumak, aynı partide siyaset yapmak büyük onur. Hepinize merhaba.

Bugün buraya dalları ülkemizin her köşesini saran, yaprakları her bir insanımıza umut olan yüzyıllık ulu çınarımızın gölgesine geldik. Biz geçmişten gelen büyük bir emaneti taşımanın yanında gençlerin gelecek hayalini hedefimiz sayanlarız. Bizler, 1 Mart Tezkeresi'nde ABD'de verdiği sözü tutmak için BOP Eş Başkanının gelip de Meclis'e dayattığı 1 Mart tarihinde görünen tezkerede eğer o olmasaydı 1 milyon ABD postalının ülkemize ayak basacağı Deniz Baykal'ın partisiyiz.

Biz ülkemizi çok partili rejimle barıştıran, kaybettiği ilk seçimden sonra 'Benim en büyük zaferimdir' diyebilen 'Ne ezen ne ezilen' ve Garp Cephesi komutanı İsmet Paşa'nın partisiyiz.

38. Kurultayımızdayız. Atatürk ilk kurultay olarak toplanan 1927 kongremizin açılış konuşmasında 'Bu CHP'nin ikinci kurultayıdır' der. Paşa der ki 'İlkini Sivas'ta yapmadık mı' İşte bu ifade bizim kurultayımızı diğer bütün partilerin kurultaylarından farklılaştırır. CHP Kurultayları sadece kendi partimiz için değil ülke siyasetini de şekillendirir, şekillendirmiştir. Biz bugün sadece partimize genel başkan seçmeye gelmedik. Yeni bir hikayeye başlamak, Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için buradayız. Özellikle tarihimizdeki iki büyük kurultay memleketimizin önüne önemli hedefler koydu ve partimizi iktidar yaptı.

'PARTİMİZ 44 YILDIR AĞIZ TADIYLA İKTİDAR OLAMADI'

Burada bize ve kendinize yeni bir görev vereceksiniz. Bu görev Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'yi yeniden iktidar yapma görevidir. Partimiz, 1979'dan bu yana 44 yıldır ağız tadıyla iktidar olamadı. İyi niyetli çabalara rağmen 44 yıldır bunu yapmayı beceremedik. Aslında ikinci yüzyılın ilk kurultayındayız. Ben sizi sadece bir genel başkan, bir parti meclisi seçecek 38. Olağan Kurultay'ın delegeleri olarak görmüyorum. Ben bugün tribünlere baktığımda, sahaya baktığımda sizlerin gözlerinin içine baktığımda parti tarihini bilen, her biri tertemiz, sosyal demokrasiyi benimsemiş, pırıl pırıl partilileri, gençleri görüyorum. 44 yıldır delegelerimizin verdiği görevi yerine getiremediğimizden hem partimiz hem ülkemiz bedeller ödedi. CHP iktidar olmadıkça ardı ardında sağ partiler ülkeyi yönettiler."