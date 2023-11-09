CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüğünü ve Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettiğini açıkladı. Özel paylaşımının devamında ise "Sayın Kurtulmuş gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Özel: TBMM Başkanı Kurtulmuş, danışma kurulunun olağanüstü toplanması için çağrı yapacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Parti grubunu gece saatlerinde olağanüstü toplayan CHP lideri Özgür Özel, "Meclise karşı bir darbe girişimidir. Tüm halkımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulunurken bugün yaptığı yeni açıklamayla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüğünü ve Kurtulmuş'un konuyla ilgili olarak danışma kurulunu olağanüstü toplanması için çağrı yapacağını duyurdu.

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sona erdirerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel bir hayli hızlı başladı. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla aradığını belirten Özel, "Kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında ise Özel, "Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım" dedi.