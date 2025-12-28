Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'ya kadar geldikten sonra düşürülen İHA'ya ilişkin değerlendirmesinde, İHA'nın karaya 50 kilometre kala İspanya'daki NATO üssü tarafından Türkiye'deki NATO radarları üzerinden tespit edildiğini söyledi. Özel, "İspanya'daki NATO komutanlığı, Konya'dan ve Eskişehir'den F-16 kaldırıyor. Türk hava sahasına girdiğinde F-16'lar değişmiyor ama İspanya'daki NATO komutanı, uçağın kontrolünü Türk komuta merkezine devrediyor" dedi.

"ERDOĞAN'DAN 2 SAAT BOYUNCA TALİMAT GELMEDİ"

Özel'in aktardığına göre İHA, 2 saat 5 dakika boyunca takip edildi, havadaki F-16'ların yakıtı azalınca İncirlik'ten iki F-16 daha kalktı ve İHA bu uçaklar tarafından düşürüldü. Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA'yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden düşürülemedi" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN: İFADELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

CHP lideri Özel'in iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımla söz konusu iddiayı yalanladı. Duran "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" dedi.

DMM'DEN AÇIKLAMA: AÇIK BİR DEZENFORMASYONDUR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı; "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

Bilindiği üzere 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur. Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan "Angajman Kuralları Direktifi" dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."