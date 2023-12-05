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Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hareket! Partiye geri dönen Tanju Özcan'ı ayakta alkışlattı

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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklarına devam eden CHP'de partisinin grup toplantısına katılan Genel Başkan Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ayakta alkışlattı. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edildikten sonra parti meclisi kararıyla geri dönen Özcan'ı "Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım" sözleriyle ayağa kaldırtan Özel, salonda alkış tufanı koparttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla koltuğu devraldığı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu epey kızdıracak gibi. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde dikkat çeken mesajlar verdiği konuşmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ayrı bir başlık açan Özel, "Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım" ifadeleriyle Özcan'ı ayağa kaldırttı ve salonda alkış tufanı koparttı.

TANJU ÖZCAN CHP'YE GERİ DÖNDÜ

2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklarına devam eden CHP'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edildikten sonra Özgür Özel'in başkanlığa gelişiyle geri dönen Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Baba evine döndüm. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hareket! Partiye geri dönen Tanju Özcan'ı ayakta alkışlattı

ÖZEL'DEN SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPARTAN HAREKET

CHP'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel, salonda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ayrı bir parantez açtı. Partiye geri dönen Özcan'ı "Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım" sözleriyle ayağa kaldıran Özel, salonda alkış tufanı kopmasına neden oldu.

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hareket! Partiye geri dönen Tanju Özcan'ı ayakta alkışlattı

KILIÇDAROĞLU GİDİNCE GERİ DÖNÜŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

CHP'de o dönemki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet olan ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmesinin ardından Özcan ise geçtiğimiz haftalarda partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi.

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hareket! Partiye geri dönen Tanju Özcan'ı ayakta alkışlattı

"YÜZDE 99 CHP'YE GERİ DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konu hakkında görüştüklerini aktaran Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece CHP'ye davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanı'mızla değişim oldu CHP'de. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya 'buyur gel' denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibariyle CHP Bolu İl Başkanı'mıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim, o da Genel Merkez'e götürdü." diye konuşmuştu. Özcan, parti tüzüğünün öngördüğü şekilde geri dönme talebini ilgili yerlere ilettiğini belirterek, "Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek. Önümüzdeki hafta orada oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz, sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Ki, önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Tanju Özcan Özgür Özel Bolu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

aristoteles:

mülteciler hakkında Ümit özdağ Tanju özcan Cemal enginyurt tüm sözlerine katılıyorum

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