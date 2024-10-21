Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

"Yenidoğan çetesi" skandalı ile ilgili bir açıklama yapması beklenen eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sessizliğini bozdu. ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşım yapan Koca, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var." ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Koca'ya, "Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan" sözleriyle tepki gösterdi.

FAHRETTİN KOCA'NIN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "yenidoğan çetesi" skandalıyla ilgili her gün dehşete düşüren detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma devam ederken, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu ana kadar bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

KOCA'DAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Herkesin dikkatlerini çevirdiği eski Bakan Koca sessizliğini bozdu. Günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "yenidoğan çetesi" yerine bambaşka bir konuya değindi. Fahrettin Koca, ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşımında, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var." dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Eski Bakan Fahrettin Koca'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları:

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.