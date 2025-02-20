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"Asla izin vermeyiz" diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek

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Riyad'daki Ukrayna zirvesinde "NATO kuvvetlerinin AB bayrağı ile Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz." diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yanıt NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Rutte, "Avrupa'nın Ukrayna'da barışın tesisi konusunda kritik bir rol oynayacağı tartışmasız bir gerçektir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Avrupa'nın Ukrayna'da barışın tesisi konusunda kritik bir rol oynayacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu konuda ABD yönetimiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz" dedi.

LAVROV'A NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN YANIT

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Slovakya'da Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Rutte ve Pellegrini, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Ukrayna zirvesinde yaptığı, "NATO kuvvetlerinin AB bayrağı ile Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz." açıklamasına yanıt verdi.

'Asla izin vermeyiz' diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçekNATO Genel Sekreteri Mark Rutte

"AVRUPA, UKRAYNA'DA BARIŞIN TESİSİ KONUSUNDA KRİTİK ROL OYNAYACAK"

Rutte şunları söyledi: "Bundan 11 yıl önce Rusya, Kırım'ı işgal etti. Üç yıl önce de Putin topyekun işgal başlattı. Her şeyin birkaç gün içerisinde biteceğini düşünüyordu. Fakat Ukrayna'nın direncini hafife aldı. Aynı zamanda müttefiklerin kararlılığını da hafife aldı. Ukrayna sadece bizim müttefikimiz değil, aynı zamanda Slovakya'nın komşusu. Hepimiz, Ukrayna'ya yönelik dehşet verici saldırganlığın sona erdiğini görmek istiyoruz ve ulaşılan her türden anlaşmanın kalıcı bir barış getirmesi hayati önem taşıyor.

Ayrıca Rusya'nın bir daha tek bir kilometrekare dahi olsa Ukrayna toprağını almaya kalkışmaması gerekiyor. Bu da güçlü güvenlik garantilerini gerekli kılıyor ve NATO müttefikleri de aktif bir şekilde bunun neler gerektireceği konusunu tartışıyor. Hala kararlaştırılması gereken çok mesele var, lakin Avrupa'nın Ukrayna'da barışın tesisi konusunda kritik bir rol oynayacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu konuda ABD yönetimiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz. ve hepimiz, Ukrayna'da kalıcı bir barışın gerekli olduğu konusunda hemfikiriz."

Rutte, "Aynı zamanda Ukrayna'nın elini güçlendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Böylece müzakere masasına güçlü bir konumda gelebilirler. İttifak olarak Washington Zirvesi'nde verdiğimiz taahhütleri gerçekleştiriyoruz. Finansal taahhüdü aşmış durumdayız ve geçtiğimiz yıl 50 milyar eurodan fazla güvenlik yardımı sağladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

afrika bitti kamerun çad suriname antilli fildişi kongo hepsini sömürdüler gözünü sana diktiler ukrayna aç gözünü

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Haber YorumlarıAli Kurtoglu:

Gazze yanarken size dokunmuyo müslüman çocuklar can deyilmi

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Aynısını Filistinde neden yapmadılar? Oralara da Turan orduları gelse iyi olur İsrail kabul etmemesi önemli değil oralara Türk ve islam orduları ebedi barış getirmesi gerçek olmalı.

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