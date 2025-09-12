NATO'dan Yeni Askeri Operasyon: Doğu Gözcüsü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'li General Alexus Grynkewich ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında NATO'nun yeni bir askeri operasyon gerçekleştireceğini belirterek, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılığımızı ve kabiliyetimizi açık bir şekilde ortaya koymalıyız. 'Eastern Sentry' (Doğu Gözcüsü) operasyonu da tam olarak bunu hedefliyor" dedi.

NATO, Rusya'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği Polonya hava sahası ihlaline yanıt olarak Avrupa'nın doğu kanadındaki savunmalarını güçlendirmek için yeni bir karar aldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen basın toplantısında ABD'li General Alexus Grynkewich ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılık ve kabiliyetimizi açık şekilde ortaya koymalıyız ve 'Eastern Sentry' (Doğu Gözcüsü) operasyonu da tam olarak bunu hedefliyor. Bu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya'nın yanı sıra çeşitli müttefiklerin unsurlarını içerecek" ifadelerini kullandı.

Rutte, NATO'nun halihazırda önemli miktarda askeri unsur bulundurduğu Doğu Avrupa'da yeni operasyon dahilinde ne kadar ilave unsur konuşlandıracağına ilişkin bir bilgi vermedi ancak, görevlendirilecek ilave askeri unsurların sayısının sınırlı olduğu belirtti. Bunlar arasında Danimarka'dan 2 F-16 tipi savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa'dan 3 Rafale savaş uçağı ve Almanya'dan 4 Eurofighter savaş uçağı yer alıyor.

"Polonya hava sahasının ihlaline yönelik incelemeler devam ediyor"

Genel Sekreter Rutte, NATO'nun Rusya'nın gerçekleştirdiği hava sahası ihlali ve arkasındaki amaçlara yönelik incelemelerin hala devam ettiğini de aktardı. Rutte ayrıca Rusya'nın kasıtlı olup olmadığı tartışılan faaliyetine yönelik, "Pervasız ve kabul edilemez" nitelendirmesini yineledi.

"Polonya ve müttefik ülkelerin halkları kendilerini güvende hissetmelidir"

ABD'li General Grynkewich de, Doğu Gözcüsü operasyonunun NATO'nun kuzeydeki Baltık ülkelerinden, güneyde Romanya ve Bulgaristan'a uzanan doğu kanadı boyunca esnek ve entegre bir faaliyet olacağını aktardı. Grynkewich, söz konusu operasyonun sadece belirli bir bölgeye konuşlandırılan sabit birliklerden ziyade, doğu kanadının tamamının savunulmasında daha esnek bir yaklaşım benimsemekle ilgili olduğunu vurguladı. ABD'li General ayrıca, "Polonya ve müttefik ülkelerin halkları bu hafta başındaki hızlı müdahalemiz ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz açıklama sayesinde kendilerini güvende hissetmelidir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA), geçtiğimiz çarşamba gecesi Polonya hava sahasını ihlal etmiş, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında Polonya hava sahasının defalarca ihlal eden Rusya'ya ait İHA'lar düşürüldü" denilmişti. Açıklamada "Hava sahasının emsali görülmemiş bir ölçekte ihlaline tanık olundu. Bu, vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bir saldırı eylemidir" ifadeleri kullanılmıştı.

NATO görevi kapsamında Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye ve yakıt ikmal uçağı Airbus A330 Eindhoven şehrinden, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait AWACS uçağı da Estonya'dan havalanarak Polonya hava sahasında gece boyunca devriye uçuşu yapmıştı. Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı üzerinde de ABD'ye ait F-35 savaş uçağının da devriye görevi gördüğü bildirilmişti.

"İHA saldırısı bir hata değildi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İHA'ların Polonya'yı değil, Ukrayna'yı hedef aldığı ve hava sahası ihlalinin kasıtlı olarak gerçekleştirilmediği belirtilmişti. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya'nın açıklamalarını reddederek, "Polonya'ya yapılan İHA saldırısının bir hata sonucu olmasını isterdik. Ama hata değildi. Bunu biliyoruz" demişti. - BRÜKSEL