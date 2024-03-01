Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye Körfezi'ni temizlemeye başlayacak

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için yaptığımız görüşmeler sonucu bugün itibarıyla gemi Marmaris'e geldi. Marmaris ve Fethiye Körfezi'ni temizlemeye başlayacaklar. Verdiğimiz sözü mutlaka yerine getiririz." dedi.

Menteşe ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan, Bayır Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlarla buluşan Ayaydın, Muğla'nın en büyük sorununun imar, altyapı ve su olduğunu söyledi.

Kentte su sıkıntısı yaşandığını buna rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesinin vatandaşa yüksek su faturası gönderdiğini dile getiren Ayaydın, "Göreve geldiğimiz ilk gün MUSKİ Genel Müdürünü görevden alacağım. Aynı ay su faturalarını düşüreceğim. Belediyecilik bu, işi bilen ve inananların işi. Belediyecilik bizim işimiz." diye konuştu.

Hizmet için göreve aday olduğunu belirten Ayaydın, halkın sorunlarını çözmeye, vatandaşların sıkıntılarını dindirmeye geldiklerini kaydetti.

Menteşe'nin de sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Ayaydın, "Göreve geldiğimizde Şadi Ballı ile Menteşe'nin tüm sorunlarını çözeceğiz. Artık musluklarınızdan tertemiz su akacak. 50 gündür Muğla'nın tüm ilçe ve mahallelerini geziyorum. Sıkmadık el bırakmayacağım. Ben halkımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın denizlerinin kirli olduğunu vurgulayan Ayaydın, denizin balçıkla dolu olduğunu söyledi. Özellikle Fethiye ve Marmaris Körfezi'nde kirliliğin had safhada olduğunu anlatan Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için yaptığımız görüşmeler sonucu bugün itibarıyla gemi Marmaris'e geldi. Marmaris ve Fethiye Körfezi'ni temizlemeye başlayacaklar. Verdiğimiz sözü mutlaka yerine getiririz. Bunların 10 yılda yapamadığını ben Şadi Ballı ile Menteşe'de 5 yılda yapacağım. Gençlerimiz için spor salonu, halı saha, çocuklar için oyun alanları, kadınlar için sosyokültürel alanlar yaptıracağım."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de Seda Sayan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda kadınlara özel konser vereceğini belirten Ayaydın, göreve geldiklerinde Muğla'da her hafta kültürel ve sanatsal faaliyet yapacaklarını bildirdi.

Göreve gelir gelmez üniversite ile şehir arasında hafif raylı sistem yaparak bütünlüğü sağlayacaklarını ve üniversite öğrencilerinin ücretsiz şehre geleceğini dile getiren Ayaydın, kentin tamamında kanalizasyon altyapısını tamamlayacağını, şehrin ticari hayatını da canlandıracaklarını kaydetti.

Emekliye destek

Düşük seviyede maaş alan her emekliye seçilmeleri halinde belediye olarak destek olacaklarını vurgulayan Ayaydın, "Belediyelerin sosyal yardım yapma görevi var. En düşük emekli maaşını alan ve hane toplam geliri 15 bin liranın altında olan emeklilerimizin gelirinin en az 15 bin liraya tamamlanması için biz de destek olacağız. Hane geliri 10 bin lira ise biz bunu 15 bin liraya tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden mezun olan öğrencilerden belediye iştiraklerine belirli bir kontenjan ayıracaklarını da söyledi.

Açılışa, AK Parti Muğla Koordinatörü Salih Çetinkaya, AK Parti Menteşe Belediye Başkan adayı Şadi Ballı, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve MHP İlçe Başkanı Emre Kısa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Algan da katıldı.