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MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi

MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına hazırladığı "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri" albümü ortalığı karıştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit Necit Gürkaya'nın fotoğrafının yanlış olduğuna dikkat çekerek "Bu en başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sonra hepimizin ayıbıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına hazırlanan albümde TCG Kocatepe şehitlerinden şehit Necati Gürkaya'nın fotoğrafının yanlış olduğunu belirtti.

"ŞEHİT FOTOĞRAFI YANLIŞ"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri" albümü hazırlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, albümde yer alan şehit fotoğrafının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"BU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ AYIBIDIR"

X hesabı üzerinden açıklama yapan Bağcıoğlu şunları kaydetti; "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehit ve ailesine saygısızlık yapmayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Kıbrıs Barış Harekatının 50'inci Yılı anısına hazırlanan albümü kontrol edin. TCG Kocatepe şehitlerine ilişkin bilgilerde, 168'inci sayfada şehidimiz Necati Gürkaya'nın fotoğrafı yanlıştır. Sayıları 54 olan çok kıymetli TCG Kocatepe şehitlerimizin fotoğrafını bile doğru bir şekilde gösterememek en başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sonra hepimizin ayıbıdır."

MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi

MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi

MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi

Kaynak: ANKA / Politika
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