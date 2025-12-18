MSB: Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Aralık'ta kontrolden çıktıktan sonra Türkiye'de vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin, "Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Bakanlıkta toplantı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, 111 yıl önce (22 Aralık 1914), Sarıkamış Harekatı'na başlayan ve cesaretle ebediyete yürüyen şehitleri rahmet ve minnetle andı. Tuğamiral Aktürk, 62 yıl önce (21 Aralık 1963) Kıbrıs Türklerinin Rum terör örgütü EOKA tarafından katledildiği Kanlı Noel'i kınadığını belirterek, "Barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" dedi.

'6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Ardından terörle mücadele operasyonlarına ve hudut güvenliğine değinen Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 6 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle son bir hafta içerisinde; 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 192 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 683 olmuş, engellenen 2 bin 414 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 65 bin 277'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 284 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI ELZEM'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki saldırıları ve bölgede izlediği yayılmacı politikaya vurgu yaparak, "İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal edici operasyonları ve insani yardım faaliyetlerini engelleyici tutumu, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. İsrail'in yürüttüğü bu politika, Birleşmiş Milletler'in itibarının ve uluslararası hukuka olan inancın, sadece bölge ülkeleri nezdinde değil, dünyada da sorgulanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, geçtiğimiz hafta bölgede meydana gelen sel felaketi nedeniyle daha da elzem hale gelmiştir. Uluslararası toplumun, İsrail'in hem saldırgan eylemlerine hem de insani yardımların bölgeye istenen düzeyde erişmesini geciktirici tutumuna karşı, yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak adımlar atması gerektiğini vurguluyor, bu minvalde başlatılacak her türlü uluslararası girişime destek vereceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

'7'NCİ T-70 HELİKOPTERİN 23 ARALIK'TA ENVANTERE ALINMASI PLANLANIYOR'

Savunma sanayinin kara, deniz, hava platformları ve siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha güçlü, daha donanımlı ve daha hazırlıklı hale getirilmesine katkı sağladığına dikkat çeken Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Lazer Arayıcı Başlıklı Uzun Menzilli Tanksavar (L-UMTAS) füze, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O), KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, Modernize edilen M60T tankı ile, Bayraktar TB-3 SİHA, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 7'nci T-70 helikopterinin 23 Aralık'ta Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanmaktadır. Diğer yandan Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimleri, Koçhisar'a Bayrak Çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracının Hizmete Girişi, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi törenlerinin 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda icra edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

'İHA, KONTROLLÜ BİR MÜDAHALEYLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 Aralık'ta kontrolden çıktıktan sonra Türkiye'de vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin, "Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine, ilgili tüm birimlerimizce yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatılmıştır. Süreç; söz konusu İHA'nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

'PARÇALANMA, ENKAZ TESPİTİNİ ZORLAŞTIRMAKTADIR'

Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararların, sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak yüksek hassasiyetle verildiği vurgulanarak, "Bu kapsamda uygulanan yöntem, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak icra edilmiştir. Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetleri ilgili birimlerce titizlikle sürdürülmekte olup, doğrulama süreçleri tamamlanmadan olay hakkında yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

'UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DOLAYISIYLA MUHATAPLARIMIZ İKAZ EDİLMİŞTİR'

Hava saha kontrolünün; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı işaret edilerek, "Hava savunma sistemlerinden beklenen; hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır. Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Elde edilen tecrübeler ışığında tespit, teşhis ve reaksiyon süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmekte, operasyonel prosedürler ve teknik kabiliyetler sürekli olarak geliştirilmektedir. Tüm bunlara ilave olarak; Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir" açıklaması yapıldı.

'ENTEGRASYON SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakanlık, terör örgütü SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyon sürecine ilişkin de "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.