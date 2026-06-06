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Bunları kimse denetlemiyor mu? Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın

Bunları kimse denetlemiyor mu? Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın
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İstanbul'da bir semt pazarında tekini 150 TL, üçünü ise 400 TL'den satan sucuk tezgahı, et fiyatlarının uçtuğu dönemde görenleri şaşkına çevirdi. Pazardaki bu şüpheli ucuzluğun fotoğrafının altına "Mide kanaması garantili" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • İstanbul'da bir semt pazarında 1 adet sucuk 150 TL, 3 adet sucuk 400 TL'ye satılıyor.
  • Sucuk fiyatları, kıyma ve kırmızı etin kilogram fiyatına göre düşük kalarak tüketicilerde şüphe uyandırdı.
  • Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf altında 'Mide kanaması garantili' yorumu öne çıktı.

İstanbul'da bir semt pazarında tezgaha konulan sucukların satış fiyatı, hem alışverişe çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günümüz ekonomik koşullarında et fiyatları hızla artarken, pazardaki ucuzluk "Bu kadarı da imkansız" dedirtti.

3 ADEDİNİ 400 TL'YE SATIYORLAR 

Pazarda tezgah açan bir esnafın etiketine yazdığı fiyatlar, alışveriş yapanların dikkatinden kaçmadı. Tezgâhtaki sucukların fiyat tarifesi şu şekilde listelendi:

  • 1 Adet Sucuk: 150 TL
  • 3 Adet Sucuk: 400 TL

Normal şartlarda kıymanın ve kırmızı etin kilogram fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, işlenmiş bir et ürünü olan sucuk için belirlenen bu rakamlar tüketicilerde büyük bir şüphe uyandırdı. Fiyatı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"MİDE KANAMASI GARANTİLİ"

Pazar tezgahındaki bu sıra dışı fiyat tarifesi, bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğraf karesinin altına, ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğine dair yüzlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, bu fiyata gerçek etten yapılmış sucuk satılmasının mümkün olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Gönderinin altında en çok dikkat çeken ve öne çıkan yorum ise "Mide kanaması garantili" ifadesi oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici :

bırakın bu tür haberleri milletin neyi kaldı ki bari bunu yesinler

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