Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda gözler başkan adayı Hakan Safi'ye çevrildi. Safi'nin kürsü konuşmasında milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferini açıklayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da konuşma yapacak olan başkan adayı Hakan Safi'nin, kürsüden ses getirecek bir transfer müjdesi vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

GÖZLER HAKAN SAFİ'NİN KONUŞMASINDA

Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği kongrede Hakan Safi'nin yapacağı konuşma büyük önem taşıyor. Seçim öncesinde birçok yıldız isimle anılan Safi'nin, kürsüde taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulunması bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddialara göre Hakan Safi, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin önemli bir açıklama yapacak.

Avrupa futbolunun önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun adının kongrede gündeme gelmesi, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI

Fenerbahçe'de seçim sürecinde hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesi yıldız isimlerle ilgili vaatleriyle dikkat çekiyor. Kongrede yapılacak açıklamaların seçim yarışına doğrudan etki edebileceği değerlendiriliyor.