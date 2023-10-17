MLKP Üyesi Teröristin Tahliye Talebi Reddedildi

Bursa ve İzmir'de gerçekleşen cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu suçlamasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, tahliye talebini reddedildi. Gündoğdu, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, iddianamedeki planlayıcı ithamını kabul etmedi.

BURSA ve İzmir'de cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu suçlamasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu (43) her iki dosyanın birleştirilmesinin ardından yeniden savunma yaptı. Gündoğdu ifadesinde, "1 yıldır yalan beyanlarla yargılanıyorum. Eylem Bursa merkezde oluyor. Hiç Bursa'ya gitmemiş olmama rağmen, bağımın olmamasına rağmen iddianamede planlayıcı olarak itham ediliyorum" diyerek tahliyesini istedi. Sanık Gündoğdu'nun talebi mahkemece reddedildi.

Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Gündoğdu'nun İzmir'in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Bursa'daki eylemde Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, MLKP üyesi Gündoğdu hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs', 'Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlarından, 7 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianame, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ocak ayında görülen duruşmasında, Gündoğdu hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Öte yandan Gündoğdu'nun Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası da mevcut davayla birleştirildi.

'HİÇ BURSA'YA GİTMEDİM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gündoğdu SEGBİS ile katıldı. Dosyaların birleştirilmesi kararının ardından yeniden savunma yapan Gündoğdu, tahliye talebinde bulundu. Gündoğdu, "1 yıldır yalan beyanlarla yargılanıyorum. Eylem Bursa merkezde oluyor. Hiç Bursa'ya gitmemiş olmama rağmen, bağımın olmamasına rağmen iddianamede planlayıcı olarak itham ediliyorum. Soyut iddialar dışında somut tarafı yoktur. İzmir dosyasında nasıl itirafçıların tahmini üzerine yargılanıyorsam, burada da iddianameyi hazırlayan savcı beni suçlu göstermek istemiş" diyerek tahliyesini talep etti. Duruşmada söz alan sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Savunmanın ardından ara karar açıklandı. Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.