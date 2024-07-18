MHP Milletvekili Kamil Aydın AGİT PA Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanı Oldu

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (AGİT PA) Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanı oldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi ve AGİT PA üyesi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) ardından en büyük uluslararası yapının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olduğunu söyledi. Aydın, "Terörle mücadele bu yapı altında da bir komisyon olarak çalışmalarını sürdürmekte. Ben de son 2 yıldır bu komisyonun üyesiyim ve 2 dönem başkan yardımcılığını yaptım" ifadelerini kullandı.

AGİT PA Başkanı tarafından resmi yazıyla Komisyon Başkanlığı görevinin kendisine iletildiğini aktaran Aydın, "Bunun Türkiye'miz adına, hele hele teröre çok ağır bedeller ödemiş milletimiz adına, bizim terörle mücadeledeki faaliyetlerimizi anlatmamız adına, PKK'yla, IŞİD'le ve FETÖ'yle mücadelemizi anlatmak, bunu orada en üst seviyede paylaşmak adına en büyük kazanç olacağı kanısındayım."

AGİT PA'nın terör örgütlerine yaklaşımının Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyinden farklı olduğunu kaydeden Aydın, "AB ve Avrupa Konseyi taraflı davranıyor, ABD yapısı, ağırlığı olunca özellikle FETÖ konusunda böyle ipe un serme girişimlerine tanıklık ediyoruz. AGİT PA komisyonunda biz onlar duymasalar da görmeseler de anlamaya çalışmasalar da anlamaları, görmeleri, duymaları adına çok büyük bir girişimde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bundan önce ikili temasları olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan sıfatıyla yapacağımız temaslar daha fazla olacak ve birebir görüşmeler daha etkili olacak. Çünkü artık kurumsal bir yapının başkanı olarak yapacağımız görüşmelerde ülkemizi temsil eden bazı meseleleri de açacağız. Bu, parlamenter diplomasinin çok önemli bir ayağıydı. Burada bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri, ön yargıları kırmak, yanlış anlaşılmaları düzeltmek. Burada da parlamenter diplomasi çok önemli bir ayak. Bizim böyle bir göreve getirilmemiz bu diplomasinin daha güçlü bir şekilde yapılacağı kanaatini oluşturuyor."

Aydın, zaman zaman toplantı gündemlerine yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve Türkofobi gündemlerini dahil ettiklerini anlatarak bu konuda mesafe katettiklerini belirtti. Bu konulara destek veren PKK varlığının da Avrupa'da en büyük sıkıntı olduğunu kaydeden Aydın, "Avrupa'da yaşayanların üzerinden bir devşirme söz konusu olduğundan hem haksız yere para, kazanç sağlama, terörist sağlama noktasındaki faaliyetleri bağlamında üzerimize düşen lojistik ve bilgisel birtakım katkıları sağlamaya çalışıyoruz. Bunları da anlamak, dikkate almak zorundalar. Hele hele resmi, uluslararası bir kimliğiniz de varsa bu gözden kaçmıyor. Mutlaka dikkate alınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, kontrolsüz göç, sığınmacı problemi ve terörle mücadele bağlamında Türkiye'nin tecrübelerini uluslararası platforma taşıyacağının altını çizerek, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz mantığıyla hareket edeceğiz. Çünkü uluslararası arenada parlamenter diplomasi çok çok önemli. Tanımadan ön yargıların oluşmaması için bu bağlamdaki faaliyetlerimizi daha da güçlü kılarak bu tür uluslararası yapılar içerisinde olabildiğince üst düzey görev almakta yarar var diye düşünüyorum." diye konuştu.