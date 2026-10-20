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Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

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Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu Haber Videosunu İzle
Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu
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İstanbul’u 14 Ekim’de etkisi altına alan sağanakta Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde bir motokurye sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı. Kuryenin selden kurtulduğu öğrenildi. Ayazağa Deresi’nin taşmasıyla mahallede çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Sarıyer’de geçen hafta yaşanan selde, Ayazağa Mahallesi’nde suya kapılan bir motokuryenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuryenin sel sularıyla birlikte metrelerce sürüklendiği görülüyor.

SEL SULARINA KAPILDI

İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak, kentin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Trafikte ilerlemeye çalışan motokuryeler de selden etkilendi.

Sel sularının en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Ayazağa Mahallesi’nde, bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

AYAZAĞA DERESİ TAŞTI

Selde Ayazağa Deresi’nin taşmasıyla mahallede çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü, bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek’in verdiği bilgiye göre, sel öncesindeki 24 saatte Sarıyer’de metrekareye 200 kilograma kadar, Beykoz’da ise 280 kilogram yağış düştü.

DERE YATAĞINDAKİ YAPILAR YIKILIYOR

Selin ardından yetkililer, dere yatağındaki yapıların yıkılmasına karar verdi. Bu kapsamda Ayazağa Atatürk Stadı yıkıldı. Dere yatağında bulunan Kur’an kursu, 16 iş yeri ve çevredeki bazı konutların da yıkılması planlanıyor.

İSTANBUL’DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamasına göre, selde İstanbul’da 6 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli’den sürüklenerek Pendik’te bulunan 2 kişiyle birlikte can kaybı 8'e yükseldi. 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yaklaşık 19 bin 300 hasar ihbarı yapıldığı, yaklaşık 2 bin konut ile 900 iş yerinin ağır hasar gördüğü belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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