MHP milletvekili adayları her yerde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili adayı Prof. Dr. Kamil Aydın secim çalışmaları kapsamında Aziziye ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Aydın, Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu ve buradaki işyeri sahipleri ile sohbet etti. Aydın Dadaskentte esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili adayı Aydın burada vatandaşlara Cumhur İttifakına neden oy vermeleri gerektiği yönünde açıklamalarda ve telkinlerde bulundu. Aydın ardından Aziziye ilçesinde Basçakmak mahallesini ziyaret etti. Aydın günün sonunda yaptığı değerlendirmede; "Vatandaşımızın Cumhur İttifakına ve bizlere karşı çok yoğun bir ilgisi ve olumlu yaklaşımı var. Elbette biz de bunu karşılıksız bırakmayacağız. Bizler milletimizin ferasetine güveniyoruz. Onlar da bize güvensinler "dedi.

Milliyetçi Hareket Partisinin bir diğer milletvekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit seçim çalışmalarına Yakutiye ilçesinde devam etti. Macit ilk olarak MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Milletvekili adaylarından Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Mehmet Musa Çakır ve Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir Yakutiye ilçesinde Akdağ ve Kızılkaya mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakına destek istediler.

Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili adayları Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Ömer Haluk Pirimoğlu ve Sinan Demircioğlu Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Mahallesi'nde Ülkücü Şehit Ali Kendir'in Kardeşi Nezir Kendir ve Muhtar Harun Köse'ye misafir oldular.

Burada konuşan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinin önemine değinerek Cumhur İttifakı ve MHP'nin Cumhur İttifakı içerisindeki önemini dile getirdi. Macit; "Bu noktada herkes şunu bilmelidir ki MHP'nin durduğu yer bulunduğu yer milletinin yanıdır. MHP'nin kırmızı çizgisi Ülke, Millet ve milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerlerdir" dedi.

MHP milletvekili adaylarından Ömer Haluk Pirimoğlu ise geçmişte bu ülkenin çatışmalarla, kaosla kargaşa ile hem çok can hem de çok vakit kaybettiğini belirterek; "Artık Türkiye'nin bu tarz sıkıntıların olmadığı güçlü bağımsız bir ülke haline geldi. 14 Mayıs seçimleri de bunun devamına karar verileceği bir seçim olacaktır. Vatandaşımız sandığa giderken bunları düşünerek gitmelidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisinin genç milletvekili adayı Sinan Demircioğlu ise; "Millet ittifakının bu ülkeye özellikle gençlere sunduğu bir şey yok. Bunlar bu ülkeye ancak bölücülük tohumları atabilir ve gençleri yine birbirine düşman edebilirler. Ancak inanıyorum ki gençler bu anlayışa geçit vermeyecektir " dedi.

Milletvekili adaylarından Mehmet Musa Çakır ise Kadın Kolları ile bir araya gelerek bir ev toplantısı gerçekleştirdi. MHP İl KAÇEP Başkanı Songül Karaca, MHP Palandöken KAÇEP yöneticileri Yasemin Gündöner Sokak, Elif Atay, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen ev toplantısında siyasette kadının varlığına ve gücüne vurgu yapan Çakır; "Bu güne dek hanım kardeşlerimiz hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de çok başarılı bir şekilde yer aldılar. Birçok seçime damga vurdular. Birçok seçim hanım kardeşlerimizin başarılı ve öz verili çalışmaları sayesinde kazanıldı. Eminim ki ve inanıyorum ki 14 Mayıs seçimleri de hanımların damgasını vurduğu bir seçim olacaktır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi hanım kardeşlerimin desteği ile zirveye ulaşacaktır " dedi.

Milletvekili adayı Çakır daha sonra MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte MNG AVM'de vatandaşlarla buluştu. Cok büyük bir ilgi ile karşılaşan Çakır; "Çok kıymetli İl Başkanımızla birlikte MNG AVM'de hem esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik hem de vatandaşlarımızla sohbet ettik. Gerçekten 7'den 70'e vatandaşlarımızın ilgi ve sevgileri ile karşılaşıyoruz. Bu bizleri son derece mutlu ederken motivasyonumuzu da arttırıyor. İnşallah bu sevgi 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacaktır. İnşallah bizler de vatandaşlarımızın bu muhabbetine mazhar olmaya çalışacağız" dedi. - ERZURUM