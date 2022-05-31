MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını,... - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı seni ne hallere düşürdü? Tanınmaz haldesin." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika