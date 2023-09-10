MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Aş ve iş konusunda kim elini taşın altına koyarsa ondan Allah razı olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye'nin aydınlık geleceği için nefislerini bir kenara koyduklarını ve Cumhur İttifakı olarak millete hizmeti esas aldıklarını söyleyerek, "Aş ve iş konusunda kim elini taşın altına koyarsa ondan Allah razı olsun" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi, Kazım Karabekir Kapalı Stadı'nda teşkilat mensupları ve delegelerin yoğun katılımı ile başladı. Kongreye Cumhur İttifakı bileşenlerinin il başkanları başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Mehter Marşı ile başlayan kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesaj okundu. Bahçeli mesajında, "Aranızda olamasam da kalbimin sizlerle beraber çarptığını özellikle bilmenizi istiyorum. Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayan, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni bir Türk destanı yazmak ve bunu da yaşatmak azminde olan bir irade hamdolsun sivrilmiş, serpilmiş ve seri halde çalışmaya koyulmuştur. Bu iradenin kaynağı hem millettir hem de kutlu ecdadımızın bizlere miras bıraktığı ülkülerdir. Türkiye'nin ayağından çekiştirmeyi, iç çekişmelere gömülmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eğmesini projelendiren ilkellerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan işbirlikçilerin sonu gelmiş, nihayet devri kapanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin gerçekleşmesiyle gelecek nesiller muasır, muzaffer ve müreffeh bir ülkede güvenle ve onurla yaşayacaklardır. 100'ncü yıldönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bugün atacağımız her hayırlı adım önümüzdeki yeni yüzyılı imar ve ihya edecektir. Bugün yapacağımız her fedakarlık yeni yüzyılın süper güç Türkiye'sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset felsefesinin özü ve öznesi insandır. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı şekilde sürdürmekte kararlıyız" dedi.

"Büyük zaferler büyük adımlarla olur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, konuşmasında ülkenin aydınlık ve güçlü yarınlara emin adımlarla yürümesi için her zaman dimdik ayakta duracaklarını belirterek, "Büyük zaferlerin, büyük başarıların hikayesine baktığımızda büyük zaferlerle başarılar güçlü bir ayakla tezahür eder, sonuca ulaşır. Bunun birincisi hayal etmektir. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ülkü Ocakları'nda bunları öğrendik biz. Tekrar etmek istiyoruz. Sloganlara sığınmadan, davranışlarımıza yansıtmak için söylüyorum. Yetmişli yıllarda bir lise öğrencisiydik. Şurada Erzurum Lisesi Ülkü Ocakları adına şurada oturdum ve bir Bozkurtlar gecesinde bir hayal kurdum. Bir gün bu salonda acaba daha ne tür bir konuşma yaparım diye. Allah bugün bana burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Erzurum Milletvekili olarak, 2009'dan bu yana Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak bir konuşma yapmayı nasip etti. Rabbime hamdüsenalar olsun. Hayal edince bir şey gerçekleşir. Ama yeter ki bir şeyi hayal edersiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin elli dört yıllık mazisine baktığımız zaman güçlü bir silsileyi görürsünüz. Biz Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin, sayın genel başkanımızın söylediği gibi 'Hadi oradan. Biz başbakanlık derdinde, bireysel çıkar peşinde değiliz' duruşunun gururunu yaşıyoruz. ve onun arkasından yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Kutlu yürüyüşte küskünlük yok, sen ben yok"

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise, kötülerden, kötülükten, kötü niyetlerden yakınıp durmak yerine taraflarını fazilet timsali olmaktan yana

kullanacaklarını, ferasetle sivrilip, fedakarlık kültürüyle serpileceklerini belirterek, "Yakınlaştıkça uzaklaşan, uzak kaldıkça cazibesini ve çekim alanını genişleten ülkülerimiz, bizi biz yapan, bizi Türk tarihine bağlayan, Türk-İslam ruhuyla kaynaştıran hayat iksirimiz değil midir? Biz kutlu ceddimizin yaşadığı dönemin ertesi günüyüz. Onların emanetçisiyiz, onların izinden yürüyoruz. Yürümeyen varmış, inkar edenler oluyormuş, bizim için vız gelir, herkes kanına, kendisine yakışır şekilde duracak ve davranacaktır. Tarihe bakınız, Türklüğün karşılaştığı her zorluk yeni bir diriliş hamlesine kaynak olmuştur. Izdıraplı her dönemin ardından kutlu yükselişler yaşanmıştır. Çünkü ruh sağlamdır, maya sağlamdır, mizaç sağlamdır, fikir sağlamdır, duruş sağlamdır, şuur sağlamdır, kan ise çok sağlamdır. Mete Han'dan Alparslan'a, Atilla'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Mustafa Kemal'e uzanan muzaffer ve müstesna isimler Türk'ün dünya üzerindeki zafer tuğunu kaldıran kahramanlardır. Bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, dalkavuklar aralamaktadır. Fakat bu yol, yol değildir. Bu yolun sonu yoktur. Değerli ülküdaşlarım; Biz diyen yüreklerin kutlu yürüyüşünde küskünlük yok, sen ben yok. Özellikle hepinizin bilmesini istiyorum ki; Ülkünün ülkücüyle buluşması, suyun çorak toprakla buluşması gibidir. Ülkünün ülkücüyle buluşması, hasretin vuslatla örtüşmesi gibidir. Ülkünün ülkücüyle buluşması ruhun tenle, hilalin yıldızla, nehrin okyanusla kavuşması gibidir" diye konuştu.

Bu arada kongrede MHP'ye 300'e yakın katılım olduğu ifade edildi. İstifa ederek partiye katılan eski İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri başta olmak üzere partiye katılanlara rozetleri takıldı. Yapılan seçimlerde 600 delegenin 591'nin oyunu alan Adem Yurdagül, yeniden MHP Erzurum İl Başkanlığı'na seçildi. - ERZURUM