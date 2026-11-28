Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için '3 Hilal'in Gücüyle Engelsiz Yarınlara' programı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde; Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinesinde '3 Hilal'in Gücüyle Engelsiz Yarınlara' temalı '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' programı MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlendi.

"Türkiye sevdamız, bu topraklarda yaşayan her insanımızın hayatına dokunduğu ölçüde anlam kazanır"

Programda bir konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu anlamlı buluşmanın, gönüllerimizdeki kardeşliği kuvvetlendirmesini, ortak sorumluluğumuzu büyütmesini ve engelsiz Türkiye idealimize güç vermesini diliyorum. Bugün burada insanımızın onurunu, ailelerimizin geleceğini, milletçe birbirimize karşı taşıdığımız sorumluluğu konuşmak için bulunuyoruz. Her vatandaşımızın bu ülkenin eşit ve ayrılmaz bir ferdi olarak huzurla yaşama hakkını bir kez daha vurgulamak için buradayız. Çünkü bizim Türkiye sevdamız, bu topraklarda yaşayan her insanımızın hayatına dokunduğu ölçüde anlam kazanır. Bizim büyük Türkiye ülkümüzün içinde her kardeşimize yer, her evladımıza imkan, her ailemize güven vardır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi, seksen bir beşikten gelen farklı hikayeleri aynı vatan sevgisinde buluşturan büyük bir milletin ortak sığınağıdır. O gölgenin altında hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız, sahipsiz veya geleceğinden endişeli hissetmemelidir" diye konuştu.

"Türk milleti, zor günlerini omuz omuza vererek aşmıştır"

Türk milletinin tarih boyunca birlik ve beraberliği sayesinde ayakta kaldığını hatırlatan Yurdakul, "Türk milleti, zor günlerini omuz omuza vererek aşmıştır. Bizim kültürümüzde; komşunun derdi kapının dışında bırakılmaz, bir evden yükselen yardım çağrısı, o evin duvarları arasında kalmaz, mahallenin, şehrin, memleketin ortak meselesi olur. Bugün de ihtiyacımız olan, bu köklü dayanışma ahlakını, hayatın bütün alanlarında yaşatmaktır. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı güçlükleri anlayabilmek için onları dikkatle dinlemek, tecrübelerine kulak vermek ve çözümü birlikte üretmek gerekir. Bazen bir kaldırımın başında durup düşünmek gerekir. Bazen bir okulun merdivenlerine, bir otobüsün kapısına, bir işyerinin girişine, o yolu her gün kullanan kardeşimizin, gözünden bakmak gerekir. O zaman görürüz ki, küçük sandığımız bir düzenleme, bir insanın bütün gününü değiştirebilir. Zamanında açılan bir kapı, yıllardır bekleyen bir hayalin önünü açabilir. Bizim vazifemiz ise, o kapıları çoğaltmaktır" ifadelerini kullandı.

"Vatanı sevmek; insanın geleceğine güven katmaktır"

MHP'nin milliyetçiliğini milletin her ferdine karşı duyulan sorumlulukla birlikte düşündüklerini aktaran Yurdakul, "Vatanı sevmek; insanı gözetmek, insanın emeğine sahip çıkmak, geleceğine güven katmaktır. Milli birlik, aynı bayrağa bakarken aynı aidiyeti hissedebilmektir. Bir kardeşimizin sevincini kendi sevincimiz, sıkıntısını kendi sorumluluğumuz bilmektir. Bu sebeple engelsiz Türkiye hedefini, milli birlik ve beraberliğimizin, ayrıca sosyal devlet anlayışımızın, ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Devletimizin şefkatini ve kurumlarımızın imkanlarını, aynı hedef doğrultusunda güçlendirmeyi önemsiyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak gayretleriyle, daha ileriye yürüyebileceğimize inanıyoruz. Her yeni hizmet, her erişilebilir okul, her uygun çalışma ortamı, Türkiye'nin geleceğine yapılmış kıymetli bir yatırımdır. Bu sebeple bu yolda gayret gösteren bütün kamu görevlilerimize, öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımıza, bakım personelimize ve gönüllülerimize sizlerin huzurunda tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Emeğe verilecek destek, bir ailenin yarınına duyduğu güveni büyütecektir"

Sabahın ilk ışığında evladını hazırlayan, çantasını kontrol eden, ilacını unutmayan, ulaşımını planlayan anneler olduğunu kaydeden Yurdakul, "Gün boyunca çalışırken aklı evinde kalan, akşam olduğunda bakım sorumluluğunu devralan babalarımız var. Kardeşinin elini tutarak büyüyen, onun sevincine ortak olan, ihtiyaçlarını gözeten evlatlarımız var. Bir annenin gecenin sessizliğinde, evladının üzerini örterken taşıdığı sevgiyi, hangi kelime, bütünüyle anlatabilir? Bir babanın, 'Ben yaşlandığımda çocuğumun yanında kim olacak?' sorusunu içine atarak geçirdiği geceleri, hangi cümle, karşılayabilir? İşte biz, o soruyu duyuyoruz. O endişenin ağırlığını hissediyoruz. Ailelerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz. Evladının bakımını üstlenen anne veya babanın emeğinin, sosyal güvenlik sistemi içinde daha güçlü karşılık bulmasını kıymetli görüyoruz. Belirlenecek şartlar çerçevesinde, bakım sorumluluğu nedeniyle çalışma hayatına katılamayan aile fertlerinin sigorta primlerinin kamu desteğiyle karşılanmasına ve emeklilik güvencelerinin sağlanmasını öneriyoruz. Çünkü bakım emeği, sabır isteyen, bilgi isteyen, kesintisiz sorumluluk gerektiren çok kıymetli bir emektir. Bu emeğe verilecek destek, bir ailenin yarınına duyduğu güveni büyütecektir. Ailelerimizin zaman zaman dinlenebilmesini sağlayacak güvenilir bakım hizmetlerinin, rehberliğin ve psikososyal desteğin yaygınlaşması da aynı anlayışın parçasıdır. Anne babanın sağlığını, gücünü ve huzurunu korumak, evladımızın hayatına da doğrudan iyilik olarak yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

"Her düzenleme, milletçe omuzladığımız sorumluluğun, somut bir karşılığıdır"

Bir çocuğun okuluna ulaşabildiği, sınıfına rahatça girebildiği, arkadaşlarıyla aynı etkinliğe katılabildiği bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Yurdakul, şöyle konuştu:

"Erişilebilirliği, evin kapısından başlayıp okulun sırasına, hastanenin muayene odasına, iş yerinin çalışma masasına kadar uzanan bir bütün olarak ele almalıyız. Kaldırımı uygun olan bir sokakta toplu taşıma da erişilebilir olmalıdır. Girişi düzenlenmiş bir binada asansör, yönlendirme ve hizmet sunumu da aynı anlayışla planlanmalıdır. Görme, işitme, zihinsel veya farklı gelişimsel ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımızın beklentileri de, bu bütünün içinde düşünülmelidir. Özel Bireyimizin bir hizmetten yararlanabilmesi, yanında mutlaka bir yakınının bulunmasına bağlı kalmamalıdır. Kendi işini kendi görebilmesi, kendi kararını uygulayabilmesi, istediği yere güvenle ulaşabilmesi, temel hedefimiz olmalıdır. Şehirlerimizin gelişmişliğini değerlendirirken, insanımızın gündelik hayatındaki bu kolaylıkları da görmeliyiz. Bir annenin evladını sırtında taşımasına ihtiyaç bırakmayan her düzenleme, milletçe omuzladığımız sorumluluğun, somut bir karşılığıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı