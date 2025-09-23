Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 2021 ile 2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser için soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Devletin, konserler nedeniyle 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

"KAMU ZARARI BULUNMADI"

Soruşturma sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen operasyona ilişkin sessizliğini bozdu. Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Yavaş, 2021-2024 dönemine dair yapılan incelemeleri hatırlatarak, herhangi bir kamu zararının bulunmadığını söyledi.

"KENDİ İNCELEMEMİZİ DE YAPTIK"

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada."

"BAMBAŞKA BİR YERE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yavaş, operasyon kapsamında yöneltilen suçlamaların farklı boyutlara taşındığını belirterek, "Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.

BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiaları adı altında bir takım gözaltılar olduğunun kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Bu olayla ilgili daha önce 11.11.2014 tarihinde yaptığımız açıklamada olay ayrıntıları ile izah edilmiştir. Olay derhal Belediyemiz Teftiş Kuruluna bildirilmiş, konu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve yapılan incelemede herhangi bir usulsüzlük ve kamu zararı olmadığına dair rapor düzenlenmiştir. Daha sonra Mülkiye Müfettişleri konuyu incelemiş, ardından 9 kişi hakkında soruşturma açılmış ve 6 kişi için soruşturma izni verilmiştir. İlgililer ve savcılığın itirazı üzerine 9 kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bu arada savcılığın dosyayı bilirkişiye gönderdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Normal şartlarda, halen belediyede görev yapan çalışanlarımız emniyete davet edilerek ifadeleri alınabilirdi. Ancak alışıldığı üzere olay farklı bir boyuta çekilmek istenmiş 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon' adı altında kamuoyuna yansıtılmıştır. Oysa bu bahse konu kişiler davet edilseler hepsi de gidip ifade verebilecek durumdadır" denildi.

"KÜLTÜR DAİRESİ İHALELERİNDE BULGUYA RASTLANMADI"

Daha önce Kültür Dairesi'nin tüm işlemlerinin Sayıştay tarafından denetlenip herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilerek, "Ayrıca Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır. Dolayısıyla Kültür Dairesi ihalelerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Konserlerde en büyük masraf sanatçı ücretlerinden değil, sahne kurulumu ve ses sisteminden kaynaklanmaktadır. Sahnenin nasıl kurulacağı da konser alanının büyüklüğüne göre değişmektedir. Nitekim idaremiz teftiş kurulu başkanlığı tarafından yapılan soruşturmada kamuoyuna yansıyan konserleri tahkik ettiğinde, bu çapta iş yapabilen bir başka firmadan teklif almış ve aynı çapta konser için 56 milyon TL bedel bildirilmiştir. Yapılacak yargılama sırasında muadili konserlerle ilgili özel veya Kültür Bakanlığının yaptığı Kültür Yolu Festivali ve resmi kurumların gerçekleştirdiği konser bedelleri dosyaya intikal ettiğinde, kamu zararı olup olmadığı netleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

"ESKİ DÖNEME AİT 100 DOSYADA ŞİKAYETTE BULUNDUK"

AK Parti döneminde 2014-2019 arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar, 2019'dan itibaren 29 Ekim 2024'e kadar ise 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay, kamuoyuna 154 milyon TL kamu zararı olarak yansıtılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki ABB bugüne kadar eski döneme ait yaklaşık 100 dosyada, 'ihaleye fesat' ve 'kamu zararı' iddiasıyla Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında şikayette bulunmuştur. Bu dosyalardan: 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiştir. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verilmiştir. 11 tanesinde ise iddianame düzenlenmiştir. Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmamıştır. Halen 5 dosya derdesttir. Bunlardan 2'si bizzat Melih Gökçek'in tarafı olduğu dosyalardır ve 5 dosya 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir. Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır" denildi.

"HEP AYNI BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLEMSİ CİDDİ SORUN"

Açıklamada, "Yakın zamanda bir basın toplantısıyla açıklayacağımız üzere, yaptığımız şikayetlerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hep aynı kişiler tarafından yazıldığı, bu kişilerin hazırladığı raporlarla kapatılan dosyalar ve bu dosyalardaki şüphelilerin siyasi kimlikleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. 4 bin bilirkişi arasından hep aynı kişilerin görevlendirilmesi ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Örneğin AKP İl Başkan Yardımcısına verilen teleferik ihalesinden kaynaklanan güncel zarar yaklaşık 58 milyon dolar (2,4 milyar TL) olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Yine aynı bilirkişiler; Melih Gökçek'in imzasının bulunduğu makam oluru olmasına rağmen 'imzası yok' diyerek bilirkişi raporu hazırlanmış akabinde savcılıkça takipsizlik kararı verilmiştir. Bir başka örneği de 2015'te Seymen su ile yapılan sözleşme kapsamında hiçbir hizmet alınmadan milyonlarca lira kamu zararı oluşmuştur. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dosyada 16 kez savcı değişmiş, halen iddianame düzenlenmemiştir. Bizim beklentimiz; bekletilen bu dosyalarla ilgili soruşturmaların derhal yapılması, şahıslar hakkında gözaltı, ev araması ve tutuklama tedbirlerinin uygulanmasıdır. Son olarak; operasyondan önce Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından bunu duyurması bile olayın siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir. Asıl kendisi soruşturulması gereken bu kişinin bu durumu haber vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başkanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 13 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.