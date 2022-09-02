Manisa politika haberi: Şehzadeler'e yeni gençlik merkezi ve kreş açılacak

Şehzadeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 19 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste Başkan Çelik belediyenin projelerindeki son durum ve yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik, Fatih Parkı içerisinde yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen binada Gençlik Merkezi ve Kreş açacaklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Şehzadeler Belediyesi Eylül Meclis Toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis oturumunda Başkan Çelik, belediyenin projelerindeki son durum ve yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

GES hizmete girdi

Şehzadeler Belediyesi'nin güneş enerji santralinin (GES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsatan Başkan Çelik, "Bildiğiniz gibi 3,5 yıl gibi bir aradan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilimizde toplu açılış vesilesi ile ağırladık. Şehzadeler Belediyesi olarak Kırançiftlik Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanda 16 milyon TL'ye hayata geçirdiğimiz 1 megawatt / saat gücündeki güneş enerji santralimiz de bu törende cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açıldı. Bu güneş enerji santrali ile yıllık 1 milyon 734 bin 416 kw/h elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Bu üretim, 4 kişilik aileden oluşan 571 hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek bir kapasitedir. Belediyemizin bu yıl elektrik tüketimi giderinin 11 ile 12 milyon TL arasında olmasını bekliyoruz. Bu santral ile bu giderin yüzde 40'ını karşılayacağız. Belediyemizin güneş enerji santrali gibi birçok hizmet ve eserin açılışını gerçekleştiren ve yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde bizlere destek vererek, önünü açan değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Güneş enerji santralimiz ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaykay ve paten parkında sona gelindi

Çalışmaları devam eden projeler hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, "5 mahallemizi kapsayan, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projemizin ilk etabı için TOKİ başkanlığımızın 28 Eylül'de ihale yapmasını bekliyoruz. İhale takviminin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına da start vereceğiz. Yarhasanlar Mahallesi'ndeki Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'mizin yapım çalışmaları; Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi'nin restorasyonu ve 2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda hayata geçireceğimiz Kaykay ve Paten Parkı projemiz devam ediyor. Parkımızda inşaat kısmını bitirdik, peyzaj çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar da tamamlandığında önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Diğer iki projemizde çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Mahallelerin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Başkan Çelik şöyle devam etti; "Sacaklıuzunçınar Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Düğün Salonu ve Yazlık Düğün Alanı projemizde de çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede yapım çalışmalarını tamamlayıp, bu projemizi de halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Çavuşoğlu Mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve sağlık evi projemizin de yapımı başladı. İnşaat sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ahmet Bedevi ve Okan Divrik Parkı'nın yürüyüş yollarının düzenlenmesi çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Sarıalan, Sarıbeyler ve Gökbel mahallelerimizdeki okullarımızın bahçesine, Çok Amaçlı Kullanım Alanları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda da ihalemizi yapıp, yer teslimi yaptık. Yapım çalışmaları başladı."

Yeni gençlik merkezi ve kreş

Fatih Parkı içerisinde yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen binada Gençlik Merkezi ve Kreş açacaklarını belirten Başkan Çelik, "Fatih parkında, Sergi Salonunun altında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilen binada da bir gençlik merkezi ve kreş açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Binamızın toplam alanı 588 metrekare olup 278 metrekaresi kreş, 310 metrekaresi gençlik merkezi olarak ayrılmıştır. Kreş bölümünde 3 adet sınıf, yemekhane, mutfak ve uyku odası, lavabolar, bekleme ve oyun salonu, idari bölüm yer alacak. Gençlik Merkezi bölümünde dört oda, lavabolar, depo ile tarım atölyesi, stüdyo odası, e spor salonu ve robotik kodlama atölyesi yer alacak. Çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor." dedi.

Üreticiler için yapılan çalışmalar

Manisalı çiftçiler için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Üreticilerimizin ovada rahat ulaşım imkanlarına kavuşması için ova yollarımızda başlattığımız soğuk asfalt çalışmamızda geçen yıl 105 km yolu asfaltla buluşturmuştuk. Bu yıl ki çalışmalarımızda da şu ana kadar 17 kilometre yolu asfaltla kapladık. Çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Üreticilerimize destek çerçevesinde bu yıl bir ilki de gerçekleştirdik. Sancaklıbozköy Mahallemizde Hazine'ye ait boş ve atıl bir alanda bu yılın başlarında çok ciddi bir temizlik çalışması yapmıştık. Yaklaşık 250 kamyon moloz ve atık temizliği gerçekleştirerek, toprağı tarıma elverişli hale getirdik ve silajlık mısır ekimi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay içerisinde de yetiştirdiğimiz ürünler biçildi ve paketlenerek hayvan üreticilerimize dağıtılmak üzere hazır hale getirildi. 1 ile 30 büyük baş hayvanı bulunan besici hemşerilerimize, yaklaşık 400 kilo halinde hazırlanan bu silajlık mısır paketlerini ücretsiz olarak vereceğiz. Şimdiden tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bu arazinin titizlikle temizlenerek tarıma elverişli hale getirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Başkan Çelik'in yaptığı açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Ekim ayı meclis toplantısının ise 3 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'da yapılacağı ifade edildi. - MANİSA