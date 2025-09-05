Haberler

Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak getirilen ekipte yer alan Hasan Babacan heyetten çekildi. Babacan "Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım" dedi. Gelişme üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de aldığı kararla, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'ni iptal etmişti.

5 KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden alırken, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir kayyum ekibi görevlendirildi.

GÜRSEL TEKİN: BİZ GÖREVE BAŞLADIK

CHP'ye kayyum atanan Gürsel Tekin bugün yayınladığı video mesajda ekibiyle yan yana gelerek "Biz göreve başladık. Uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3,5 yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Bu heyettte önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla göreve başladık. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

"CHP ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

Hepimizin dışında bazı olumsuzlar oluştu. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir, CHP tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp, kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak mücadele etmek. Hak hukuk adalet için mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz" dedi.

VİDEO MESAJ SONRASI SÜRPRİZ GELİŞME

Gürsel Tekin'in yayınladığı mesajın ardındansa çarpıcı bir gelişme yaşandı. Videoda Tekin'in sağ tarafında yer alan Hasan Babacan heyetten çekildi. Karar sonrası konuşan Babacan "Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

CHP İHRAÇ TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ

Hasan Babacan'ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesi üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

