Haberler

BAE, İran'la ticari faaliyetleri askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'la tüm ticari, ekonomik ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Karar, İran'dan fırlatılan füzelerin BAE açıklarında denize düşmesi ve bölgedeki artan gerilim sonrası geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın, Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Afra el-Hamili'ye dayandırdığı haberine göre, İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetler ile mali işlemler ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Karara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Açıklama, BAE Savunma Bakanlığının İran'dan geldiği tespit edilen 2 balistik füzenin deniz seyrüseferini hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

Orta Doğu'daki gerilim, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılar düzenlemesinin ardından tırmanmış, Tahran da buna karşılık aralarında ABD unsurlarının bulunduğu BAE'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.

İran ile ABD, haziran ortasında Pakistan'ın arabuluculuğunda savaşı sona erdirmeyi ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ancak mutabakatın şartları ve küresel enerji ihracatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle görüşmeler daha sonra kesintiye uğramıştı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu

Burnumuzun dibinde tonlarcası bulundu! Hepsi Esad rejiminden kalma
Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maçın sonuna damga vuran görüntü
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar

Galatasaraylıları heyecana soktu!
Koca ülke karıştı! Arda Güler'e ulaşmak için görevlilere saldırdılar

Koca ülke karıştı! Arda Güler için görevlilere saldırdılar