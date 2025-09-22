Macron, Filistin Devleti'ni Tanıyacak ve Barsızlık Şartını Vurguladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün New York'ta Suudi Arabistan ile başkanlık edeceği "Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans öncesinde yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tutulan esirleri serbest bırakmasının Filistin'de büyükelçilik açmanın "açık bir şartı" olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Suudi Arabistan ile başkanlık edeceği "Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans öncesinde ABD medyasına konuştu. New York şehrinde düzenlenecek zirvede Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tutulan esirleri serbest bırakmasının, Filistin'de büyükelçilik açmanın ön şartı olduğunu belirtti. Macron, "Esirlerin serbest bırakılması, bizim için büyükelçilik açmadan önce açık bir şarttır. Bu şart, barış süreci kapsamında savunacağımız bir dizi ön şartın ilki olacak. Ama biz bugün Filistin devletinin tanındığını resmen açıklayacağız" dedi.

Filistin Devleti'ni tanıma kararını savunan Macron, "Filistin devletini tanımak, bugün bu duruma siyasi bir çözüm getirmenin tek yoludur" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ı yalnızlaştırmak için siyasi sürecin önemine dikkat çekerek, "Bu savaşı durdurmak ve Hamas'ı izole etmek istiyorsak, tanıma süreci ve buna eşlik eden barış planı bir ön şarttır" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki operasyonları büyük bir hata"

Fransa cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını sert sözlerle eleştirerek, "Gerçekte olan şu: Çok sayıda sivil öldürülüyor ve insanların zorla yerlerinden edilmesi planlanıyor. Bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Macron, Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin tahliyesini içeren muhtemel bir plana tepki göstererek, "Bunu 'delilik' olarak niteliyorum. Biz, böyle bir projeye, ima yoluyla ya da açıkça, göz yummayacağız" diye konuştu.

ABD büyükelçisine sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'daki antisemitizm konusunda sert eleştirilerde bulunan ABD'nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner'e de tepki gösterdi. Bu açıklamayı "hata" olarak nitelendiren Macron,

"Bir diplomatın böyle bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Diplomasi kurallarına uymanız gerekir" ifadelerini kullandı.

"İsrail politikalarına karşı olmak antisemitizm değildir"

Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Fransa'yı Filistin'i tanıma kararından dolayı eleştirerek, Paris'i "antisemitizmi körüklemekle" suçlamasına da yanıt verdi. Emmanuel Macron, "İsrail hükümetinin politikalarına karşı olmak beni antisemitik yapmaz" diyen Emmanuel Macron, antisemitizmle mücadelede kararlılığını vurguladı. Macron, "Ben, antisemitizmi antisiyonizmle eşdeğer kabul eden ilk Fransız Cumhurbaşkanıyım" şeklinde konuştu.

Zirve öncesi diplomasi trafiği

Fransa, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün düzenlenecek zirvede, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklayacak.

Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya dün Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu. - PARİS