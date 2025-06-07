Kurban Bayramı'nda 6 Parti DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Kurban Bayramı'nda 6 Parti DEM Parti'yi Ziyaret Etti
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Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma programında DEM Parti'yi AK Parti, MHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan 6 parti ziyaret etti. Ziyaretlerde parti temsilcileri, kardeşlik ve barış mesajları verdi.

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Dem Parti'yi 6 parti ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı gerçekleşti. DEM Parti kabul heyetinde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan, 6 partinin ziyaret için gelen heyetiyle görüştü. Bayramlaşma için AK Parti ve MHP'nin yanı sıra Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi DEM Parti'ye ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi

Gelecek Partisi bayramlaşma heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu ve beraberindeki heyet DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bekiroğlu, siyasi partilerin kuruluş amacının ülkedeki insanların huzurlu şekilde yaşaması olduğuna değinerek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki ise tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak parti meclisi üyeleriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle sahada süreç için çalıştıklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi bayramlaşma heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, MKYK üyesi Abdulhamit Adak ve Gençlik Kolları Organizasyon ve Planlama Başkanı Feridun Demirci DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Geyveli, partileri ziyaret ettiklerini dile getirerek kardeşlik içinde yaşanan bir Türkiye'yi hayal ettiğini aktardı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki ise Yeniden Refah Partisi'nin bayramını kutlayarak barışın belki bütün sorunları çözmeyeceğini ancak tüm sorunları çözmek için kapı aralayacağını ifade etti.

Görüşmenin sonunda Geyveli, Tiryaki'ye kitap hediye etti ve fotoğraf çekildikten sonra ayrıldı.

Saadet Partisi

Saadet Partisi bayramlaşma heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca ve Gençlik Kolları GMYK üyesi Mustafa Oğuzhan Kutluca DEM Parti'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından Akın, Filistinliler tarafından yapılan kurabiye ve mektubu DEM Parti heyetine hediye etti.

DEVA Partisi

DEVA Partisi bayramlaşma heyetinde bulunan Genel Sekreter Yusuf Türkmen, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz DEM Parti'yi ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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