Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Göndermesi Durumunda Rusya ile NATO Arasında Doğrudan Silahlı Çatışma Kaçınılmaz Hale Gelecek

Geçen gün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansında, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi planladığına ilişkin iddialar ses getirmişti. İlk olarak Slovakya Başbakanı Robert Fico ardından ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker desteği gönderileceğine dair imalarda bulunmuştu. Açıklamalar sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi. Moskova yönetiminden gelen açıklama sonrası ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tartışmalara son noktayı koyarak Ukrayna'ya asker gönderme iddialarını yalanladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun " Ukrayna'ya kendi birliklerini göndermeye hazırlanan ülkeler olduğunu doğrulayabilirim, 'asla' diyen ülkeler var." sözleri sonrası başlayan Rusya-NATO hattındaki gerilimeNATO Genel Sekreteri Stoltenberg son noktayı koydu. Stoltenberg, Ukrayna'ya asker gönderme iddialarına ilişkin Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

"ASKER GÖNDERME PLANIMIZ YOK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve geniş çaplı işgalin ardından adımlarımızı hızlandırdık. Ancak NATO birliklerinin Ukrayna'da sahada savaşması yönünde herhangi bir plan yok." ifadelerini kullandı.

ÇEKYA VE POLONYA ASKER GÖNDERMEYİ PLANLAMIYOR

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Prag'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın saldırganlığının ardından verdiğimiz desteği geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Başka yöntem veya yollar açmamıza gerek olmadığına inanıyorum." diyerek, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını vurguladı. Polonya Başbakanı Tusk da, "Polonya, Ukrayna topraklarına asker göndermeyi planlamıyor." dedi.

KREMLİN: BATILI ÜLKELER ASKER GÖNDERİRSE RUSYA İLE NATO ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA KAÇINILMAZ OLUR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna'ya göndermesi durumunda NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı bir çatışma yaşanması ihtimali sorulan Peskov, "Bu durumda mesele ihtimal değil, kaçınılmaz olacak. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz." dedi.

Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermelerinin sonuçlarını "değerlendirmesi" ve bunun farkında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun çıkarlarına, en önemlisi de halklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sorgulamalılar" dedi. NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini tartışmasının "çok önemli yeni bir durum" olduğunu belirten Peskov, "Sayın Macron'un Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma konusundaki tutumunu çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Rusya bu savaşı kazanamayacak." demişti.

"RUSYA'NIN BU SAVAŞI KAZANMAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Macron, Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYE HAZIRLANAN ÜLKELER VAR"

Konferanstan önce konuşan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico ise, çok sayıda NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü söylemişti. Fico, "Ukrayna'ya kendi birliklerini göndermeye hazırlanan ülkeler olduğunu doğrulayabilirim, 'asla' diyen ülkeler var. Slovakya da bunların arasında yer alıyor ve bu teklifin dikkate alınması gerektiğini söyleyen ülkeler de var." ifadelerini kullanarak bu tür planların savaşı tırmandırma riski taşıdığına dikkat çekmişti.