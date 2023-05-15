Kocaeli'de AK Parti 6, CHP 4, İYİ Parti, MHP, YRP ve YSP 1'er milletvekili çıkardı

KOCAELİ'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti 6, CHP 4, İYİ Parti, MHP, YRP ve YSP 1'er milletvekilliği kazandı. Sandıklara AK Parti ve YSP tarafından yapılan itirazlar değerlendiriliyor.

Seçmen sayısının 1 milyon 516 bin 293 olduğu Kocaeli'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1 milyon 388 bin 98 seçmen oy kullandı. 1 milyon 359 bin 570 oy geçerli, 28 bin 528 oy geçersiz sayıldı. Meclis'e 14 milletvekili ile katılan Kocaeli'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 6, Cumhuriyet Halk Partisi 4, İYİ Parti 1, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1 ve Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

Faruk Gergerlioğlu, 1965 yılında Isparta Şarkikaraağaç'ta doğdu. Bursa İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babası.