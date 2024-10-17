Kilis'teki Eski Devlet Hastanesi Hizmete Girecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kilis'te Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören eski devlet hastanesinin ufak tadilatlardan sonra hemen hizmete gireceğini belirtti. Bakan Memişoğlu, " Malatya'da yaşanan depremde hastanemize gelen 9 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok. İnşallah en yakın zamanda taburcu edeceğiz" dedi.

Kilis'te bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Protokol üyeleri tarafından karşılanarak Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Kemal Memişoğlu, toplantı sonrası Pof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Burada basın açıklaması yapan Memişoğlu, dün Malatya'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Malatya'da meydana gelen depremde çoğunluğu yüksekten atlayan 9 vatandaşımızı hastanemizde tedavi altına aldık. Herhangi bir sorunumuz yok. İnşallah En yakın zamanda taburcu edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugün Kilis'in sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Kilis binlerce yıllık medeniyetlerin izini taşıyan çok kadim bir şehir. Buradaki hem sağlıkla ilgili sorunları hem alt yapısını hem de arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve değerlendirmelerde bulunduk. Tabi depremi de yaşamış bir şehir. Bu şehir esasında 2011'den beri Suriye'deki karışıklıktan Türkiye'de en çok etkilenen bir şehirdir. Birçok misafirperverlik yapmışlar. Birçok destek vermişler. Daha sonra da depremde maalesef yine etkilenmiş bir şehrimiz. Ama bütün yaraları sarmışlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi misafir gibi karşıladılar ve gönüllerine bastılar çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Depremden zarar gören eski devlet hastanesi kısa sürede hizmete açılacak"

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören eski devlet hastanesinin ufak tadilatlardan sonra hemen hizmete gireceğini belirten Bakan Memişoğlu, "Kilis'te depremle beraber sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri tamamlamış durumdayız. Çok kısa zamanda inşallah Kilis'te daha önce kullanılan bu hastane binası olan hastanemizi de küçük tadilattan sonra hizmete sunacağız. Orası bizim için önemli stratejik bir hastane. Bu hastanenin ek binası aynı zamanda. Sağlık hizmetleriyle ilgili eksikliklerimizi tamamlayacağız bir şekilde. Daha da iyi sağlık hizmet çalışacağız. Ben bütün ekibe, başta valim olmak üzere Kilislilerimize, insanlarımıza hizmet eden sağlık hizmetini çok iyi bir şekilde sunan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz temel sağlık hizmetlerini ön planda tutuyoruz. O nedenle aile Hayat merkezlerimizle ilgili de burada iyi yatırımlar yapılmış. Onları da biraz daha geliştireceğiz. ve aynı zamanda malumlarımız bazı mevzuatta çalışmaları yapıyor. Hekim arkadaşlarımız emin olsunlar ki iyi hekimlik uygulamasını yapan gerçek Hekimlik değerlerini taşıyan bizler gibi onlar da bu mevzuatlardan faydalanacaklar, yararlanacaklar. Onların bilmesini istiyorum. Özellikle hekim arkadaşlarıma, aile hekim arkadaşlarıma bunu ifade etmek istiyorum. Aile hekimleri bizim için çok değerli ve önemli bir yerdeler Onlar mahallenin en uç noktasındaki ailelerin içindeki sağlıkçılarımız. Onun için merak etmesinler. Biz elimizden geldiğince onları en iyi şekilde mevzuata hazırlıyor ve destekleriyle bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Malatya'daki depremde yaralanan 9 vatandaşımız tedavileri devam ediyor"

Bakan Memişoğlu, "Bunun yanında özellikle Malatya'da dün yaşanan deprem için bütün insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda hastanemizde dokuz kişi yaralanmalarından dolayı özellikle korkudan ve yüksekten atlayanlar, depremde yıkımlardan direk etkilenenler değil. Depremden direkt etkilenenler değil, yıkımlardan onların da tedavileri devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onları da taburcu edeceğiz. Herkese yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle Malatyalı hemşehrilerimize. Bizler sağlıkçılar olarak her zaman afet olsun, salgın olsun her türlü bu tür maalesef zor ve acı olaylarda hizmete devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Sağlık sistemi Cumhurbaşkanımızın liderine gerçekten çok gelişti. Hem altyapı, hem insan gücü olarak. Bunu aynı zamanda hizmette başardığımız gibi inşallah üretimde de sağlığın teknolojisini de geliştirmekte de kullanacağız" diye konuştu. - KİLİS