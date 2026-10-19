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KKTC Gazimağusa'da okey oynarken üzerine su deposu düşen 77 yaşındaki adam öldü

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KKTC'nin Gazimağusa kentinde Maraş bölgesindeki kahvehanede okey oynayan 77 yaşındaki adamın üzerine, binanın ikinci katındaki demir profilleri çürüyen su deposu düştü ve adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde bir kahvehanede okey oynayan 77 yaşındaki Abdurrahman Nergiz, demir taşıyıcı profilleri çürüyen su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde korkunç bir kaza meydana geldi. Maraş bölgesinde bulunan bir kahvehanede okey oynayan 77 yaşındaki Abdurrahman Nergiz'in üzerine su deposu düştü. Binanın ikinci katında bulunan su deposunun, kendisini taşıyan demir profillerin çürümesi nedeniyle bağlantı noktalarından koparak aşağıya düştüğü belirtildi. Deponun altında kalan Nergiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis soruşturma başlattı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kahvehanede inceleme yaparken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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