Sultangazi'de çift, yaya geçidi levhasını söktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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SULTANGAZİ'de otomobilini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, aracın yanındaki yaya geçidi uyarı levhasını yerinden söktü. Levhayı, rüzgar nedeniyle araçlarının üzerine devrilebileceği endişesiyle söktükleri tahmin edilen çiftin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yerinden sökülen levha, belediye ekiplerince yeniden yerine sabitlendi.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, bir süre sonra aracın yanındaki yaya geçidi uyarı levhasını yerinden söktü. Çiftin, sallanan levhayı rüzgar nedeniyle araçlarının üzerine devrilebileceği düşünerek söktüğü öğrenildi. O anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Gündüz saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, yerinden sökülen trafik levhasını yeniden yerine koyarak sabitledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı