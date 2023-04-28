Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz (2)

'MİLLET BULUŞMALARI' KAPSAMINDA İZMİT'E GELDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'Millet Buluşmaları' kapsamında, Giresun'daki programının ardından İzmit'e geçti. Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer eşlik etti. Halka hitap eden Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanmak için sandığa gidecek gençlere seslenerek, " Kocaeli'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 117 bin 510 kişi. Gençlere sesleniyorum. Sizler peki demokrasi istiyor musunuz? Hakkı hukuku ve adaleti istiyor musunuz? Bir tweet attım diye başıma bela gelir diye bir endişe duymamak istiyor musunuz? O zaman şundan emin olun. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın. Sizler için ne gerekiyorsa yapılacak. Bakın evde huzur varsa, apartmanda huzur vardır. Apartmanda huzur varsa, mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa o kentte huzur vardır. Hiç kimse unutmasın. Bir çocuğumuz açsa 85 milyonumuz açız. Bir çocuğumuz eğer soğukta kaldıysa, doğal gaz parasını ödemedi diye hepimiz soğukta kaldık demektir. Parasını ödeyemedi diye elektriği kesildiyse aslında hepimizin elektriği kesildi demektir. O nedenle yeni bir atmosfere ve yeni bir değişime ihtiyacımız var. Size söz vereceğim. Sözüm söz. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin fukaranın, elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin, devletimizin milli menfaatlerini siyaset konusu yapmaya başladılar. Bu ülkede en son yapılan Anadolu Gemisi 72 yılında kurulan tersanelerde üretildi. İHA'lar 90'lı yıllardan itibaren üretilmeye başlandı şimdi de geliştirildi. Sanki diyorlar ki bunları alacaklar, depolara kapatacaklar. Durun bakalım onlara daha ihtiyacımız çok. Eğer Kandil silahı bırakmazsa, Amerika da hala PKK'yı, YPG'yi silahlandırmaya devam ederse o füzelere bizim ihtiyacımız çok fazla. Tepelerine yağdıracağız. Bunu da söyleyenler kim? S-400'leri Rusya'dan getirip hangara tıkanlar. Hangara kim koyuyormuş, kendileri koydu maalesef" dedi.

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli),