Kılıçdaroğlu'nun "Madımak" paylaşımının altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına birçok sosyal medya kullanıcısı "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "unutMADIMAKlımda" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve genel başkanlığı bırakması yönünde çağrılar yapılan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının altına da benzer yorumlar yapıldı.

Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda "O kadar umurunda ki Temel'le ittifak yaptın. İstifa et artık" ifadelerine yer verdiler.

İşte o yorumlardan bazıları;