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Kılıçdaroğlu'nun "Madımak" paylaşımının altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et

Politika Haberleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına birçok sosyal medya kullanıcısı "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "unutMADIMAKlımda" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve genel başkanlığı bırakması yönünde çağrılar yapılan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının altına da benzer yorumlar yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda "O kadar umurunda ki Temel'le ittifak yaptın. İstifa et artık" ifadelerine yer verdiler.

İşte o yorumlardan bazıları;

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes yorumu yaptı: İstifa et

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

temel karamollaoğlu sivasta belediye başkanıyken olayları yatıştırmaya çalışırken çekilen görüntüleri mevcut başkalarını suçlarken kendinize yapılan haksızlıkları gözönüne alın yalan ve iftiradan uzak durun benim için insanın en muteberi toplumca sevilen sayılan değil kimsenin hakkını çalıp çırpıp yemeyip, emanete ihanet etmeyip, tarafsız,dürüst, şevkatli ve adaletli olandır

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