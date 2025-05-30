Kılıçdaroğlu 'kurultay' sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ve kendisi hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

İSİM VERMEDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanlayan Kılıçdaroğlu, isim vermeden, "Beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CAN GÜVENLİĞİME YÖNELİK AÇIK TEHDİTLER ALIYORUM"

"20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim. Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de… Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.

"BENİMLE YOL YÜRÜMEYİ BİR ÖVÜNÇ SAYARKEN BUGÜN BAŞKA MECRALARA SAVRULMUŞ BAZI SİYASETÇİLER DE BU KOROYA KATILMIŞ DURUMDA"

Sahte sosyal medya hesaplarından fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda. Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

"SİZDEN KORKAN SİZDEN NAMERTTİR"

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar. Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız. Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız. Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim. Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam. Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

"BU PARTİNİN DÜŞMANLARINI, YİNE BU PARTİNİN HAREM-İ İSMETİNDE BOĞMAYA MUKTEDİRİZ"

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkinyürütülen soruşturma ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmişti. Mengü, "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayan akademisyen Dr. Emrah Gülsunar ise, "Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir" demişti.

Kılıçdaroğlu ise Mengü ile Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.