Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan arasındaki kapışmaya ilişkin açıklama yaptı. Yücel, "Eski CHP Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN KILIÇDAROĞLU-ÖZCAN KAVGASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki polemik iyice alevlendi. İki isim de birbirine sert sözlerle yüklenirken, tartışmaya CHP'den ilk yorum geldi.

"ÖZCAN'IN İFADELERİ KIRICI VE RENCİDE EDİCİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan'ın ifadelerini doğru bulmadıklarını, konuyu partinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini belirtti. Yücel şunları söyledi: "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır.

"ASLA TASVİP ETMİYORUZ"

Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.

"KONUYU KÖPÜRTMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz."

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan, dün yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve şu ifadelere yer vermişti: "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara'ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?"

"SANA İLK VE SON KEZ CEVAP VERİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyerek başladığı paylaşımında Özcan'a şunları söylemişti: "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"AKLINI BAŞINA AL"

Paylaşımının devamında söylemlerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti" dedi.

"ÖLÜRSEM CENAZEME GELME"

Son olarak Özcan'a "Ölürsem cenazeme dahi gelme" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, paylaşımını şu cümlelerle noktaladı: "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"

"KOLTUK SEVDASI UĞRUNA GELECEĞİMİZİ KARARTTINIZ"

Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Tanju Özcan, X'teki hesabından paylaşım yaparak yanıt verdi. Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu" notuyla başladığı paylaşımında, "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan'ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum." dedi.

"HAYATTA SİZİN KADAR YALAN SÖYLEYEN KİMSEYİ TANIMADIM"

Özcan, "Ayrıca ben değişim için Ankara'ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir." ifadelerini kullandı.

"HOCA HELALLİK İSTEDİĞİNDE 'HAKKIMI HELAL EDİYORUM' DİYEMEM"

Kılıçdaroğlu'nun "Cenazeme gelme" sözlerine de değinen Özcan, "Ayrıca 'Cenazeme gelme' demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem." paylaşımını yaptı.

"BENDE ÇOK HAKKINIZ OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun, "Yazık sana, sana verdiğim emeklere" sözlerine ilişkin ise "Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın yüzde 65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi'ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız." diyerek karşılık verdi.

"SEBEP SİZSİNİZ, SONUÇ ERDOĞAN"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, paylaşımı şu şekilde sonlandırdı: "Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan…"