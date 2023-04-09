Kılıçdaroğlu, 'Asıl gündemimiz bu' diyerek mutfağından yeni video paylaştı: Erdoğan kalırsa soğanın kilosu 100 lira olacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfağından seslendiği videolara bir yenisini daha ekledi. Hakkındaki iddialara tek tek yanıt veren Kılıçdaroğlu, "PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar" dedi. Elindeki soğanı gösteren Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. O kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından vatandaşlara seslendiği yeni bir video paylaştı. Son dönemde seccadeye ayakkabıyla bastığı fotoğraf nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara tek tek yanıt vererek asıl gündemin Türkiye'nin ekonomik durumu olduğunu ifade etti.

"KORKUNÇ BİR YALAN PROPAGANDASINA BAŞLADILAR"

Açıklamalarında Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir yalan dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtpas atmak için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi, türlü türlü yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başka bir şey kalmadı, hiçbir şeyleri kalmadı.

"ASIL GÜNDEMİMİZ BU"

Bakınız asıl gündemimiz bu. Vatandaşın asıl gündemi bu. Biliyorlar ki çünkü ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücü artacak. Bu kadar basit. Bunları hepsi olacak.

"YİĞİDİ MUHTAÇ ETTİLER KURU SOĞANA"

O kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana.

"HER TÜRLÜ TERÖRÜN ALLAH BİN BELASINI VERSİN"

Bu arada ne söyleyeyim... Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sunni, ister Alevi olsun... İnsan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Ben tek kriterim budur."