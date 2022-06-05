Kılıçdaroğlu: 6 lider Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman, 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu' diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zafer Parkı'nda Çankaya Belediyesi'nin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye'nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye'de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye'de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız 'bize katılın' diyorum. Beraber götüreceğiz, beraber yapacağız. Türkiye'de huzuru, bereketi, saygıyı, sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz. Bundan herkes emin olsun" dedi.