Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Töreni Düzenlendi
Politika Haberleri
Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Karlıova Kaymakamı, Belediye Başkanı, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.
Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkan Veysi Bingöl, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.