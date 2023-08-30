Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Töreni Düzenlendi

Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Karlıova Kaymakamı, Belediye Başkanı, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.