Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın görüşmesinde duvardaki fotoğraf dikkat çekti
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin liderlerinden oluşan 6'lı masa, bu sefer Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya geldi. Görüşmede duvarda asılı Atatürk'ün dua ederken gösteren fotoğraf dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oluşan 6'lı masa Saadet Partisi Genel Merkezinde altıncı kez bir araya geldi.
6'lı masanın altıncı kez bir araya geldiği bu toplantı aynı zaman da ilk turun son toplantısı olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle 14.00'te başlayan bu toplantıda bundan sonraki görüşme turlarının formatının ele alınması bekleniyor.
Karamollaoğlu'nun ev sahibi olduğu görüşmede masanın arkasındaki duvarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılışında dua ederken gösteren fotoğrafın yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Tüm gözler kritik toplantıya çevrilirken, 6 partinin de resmi Twitter hesaplarından aynı dakikalarda yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlarda hazırlanan kısa bir video görüntüsü yer alırken "Hep birlikte güzel yarınlara" ifadeleri yer aldı.
Edinilen bilgiye göre; toplantının en önemli gündem maddesi, daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Muhalefet partilerinin liderleri, çalışmaları değerlendirecek. Bundan sonrasına ilişkin yol haritasını belirleyecek. Altılı masa bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu'nun "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması da gündemde. Toplantıda seçim güvenliği de ele alınacak konular arasında yer alıyor.
Henüz üzerinde uzlaşı sağlanamayan Cumhurbaşkanı adayı konusu, toplantının duyurulan gündem maddelerinden biri değil. Liderlerden birinin konuyu masaya taşıması halinde aday ismi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor.
6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek.