Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Özbekistan'da İnsan Hakları Milli Merkezi Başkanı ile Görüştü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ni izlemek için geldiği Özbekistan'da Yasama Meclisi Başkan 1. Yardımcısı, İnsan Hakları Milli Merkezi Başkanı Akmal Saidov ile bir araya geldi. Saidov, görüşmede yaptığı açıklamada, Malkoç'u ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 'Dostlar kötü günde de iyi günde de beraber olur. Pazar günü yapılacak seçim, Özbek halkı için bir bayram. Gözlemci olarak bu seçimleri izlemeniz bizim için bir şereftir.' dedi. Özbekistan İnsan Hakları Milli Merkezi olarak Türkiye Ombudsmanı ile işbirliği memorandumu imzalamak istediklerini belirten Saidov, bunun taraflar arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için çok faydalı olacağını kaydetti. Kamu Başdenetçisi Malkoç da Özbekistan'daki seçimleri gözlemci olarak izleme davetini almalarının hemen ardından geldiklerini söyleyerek 'Özbekistan'ın gönlümüzdeki yeri ayrıdır.' diye konuştu. İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi dostluk ve kardeşliğin iki ülke kurumları arasındaki ilişkiler için örnek teşkil ettiğine işaret eden Malkoç, Özbekistan'da hukuk ve anayasa alanında yapılan değişiklikleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Malkoç, Özbekistan anayasasında yapılan değişiklikler, hukuk ve insan hakları alanında yapılan değişiklik ve yeniliklerin Türkiye'de anlatılması amacıyla Saidov'u Türkiye'ye davet etti. Görüşmede Malkoç, Özbekistan İnsan Hakları Milli Merkezi ve Özbekistan Ombudsmanı ile işbirliği memorandumları imzalamaya hazır olduklarını kaydetti. Görüşmede, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile Özbekistan Ombudsmanı Firuza Eşmatova da hazır bulundu. Malkoç, daha sonra Eşmatova ile bir araya gelerek taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ni izlemek için geldiği Özbekistan'da Yasama Meclisi Başkan 1. Yardımcısı, İnsan Hakları Milli Merkezi Başkanı Akmal Saidov ile bir araya geldi.

Saidov, görüşmede yaptığı açıklamada, Malkoç'u ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Dostlar kötü günde de iyi günde de beraber olur. Pazar günü yapılacak seçim, Özbek halkı için bir bayram. Gözlemci olarak bu seçimleri izlemeniz bizim için bir şereftir." dedi.

Özbekistan İnsan Hakları Milli Merkezi olarak Türkiye Ombudsmanı ile işbirliği memorandumu imzalamak istediklerini belirten Saidov, bunun taraflar arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için çok faydalı olacağını kaydetti.

" Özbekistan'ın gönlümüzdeki yeri ayrıdır"

Kamu Başdenetçisi Malkoç da Özbekistan'daki seçimleri gözlemci olarak izleme davetini almalarının hemen ardından geldiklerini söyleyerek " Özbekistan'ın gönlümüzdeki yeri ayrıdır." diye konuştu.

İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi dostluk ve kardeşliğin iki ülke kurumları arasındaki ilişkiler için örnek teşkil ettiğine işaret eden Malkoç, Özbekistan'da hukuk ve anayasa alanında yapılan değişiklikleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Malkoç, Özbekistan anayasasında yapılan değişiklikler, hukuk ve insan hakları alanında yapılan değişiklik ve yeniliklerin Türkiye'de anlatılması amacıyla Saidov'u Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede Malkoç, Özbekistan İnsan Hakları Milli Merkezi ve Özbekistan Ombudsmanı ile işbirliği memorandumları imzalamaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile Özbekistan Ombudsmanı Firuza Eşmatova da hazır bulundu.

Malkoç, daha sonra Eşmatova ile bir araya gelerek taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.