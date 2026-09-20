Haberler

France Televisions, olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız istihbarat kaynakları, Rusya’nın Fransa ve Avrupa genelinde gerçekleştirebileceği olası geniş kapsamlı saldırılara ilişkin tarih tahminini üç yıl öne çekerek 2027 sonbaharı olarak güncelledi. Siber ve İHA saldırıları üzerinden kritik altyapıların hedef alınabileceği uyarısı yapılırken, Paris yönetiminin savunma kapasitesindeki yetersizlikler dikkat çekiyor.

France Televisions, Fransız istihbarat servislerinin olası büyük bir Rus saldırısı için tarih olarak 2027 sonbaharı üzerinde durduklarını ileri sürdü.

OLASI SALDIRI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİH 3 YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Fransız kamu yayıncısı France Televisionsın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı yayında, siber saldırılar dahil Rusya kaynaklı saldırıların ülkede ve Avrupa'da arttığına dikkat çekildi.

Olası büyük bir Rus saldırısı için daha önce öngörülen 2030 tarihinin öne çekildiği ve 2027 sonbaharının değerlendirildiği belirtilen yayında, bu saldırılarda Fransa'nın elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesisleri gibi kritik altyapı unsurlarının potansiyel hedefler arasında olabileceği kaydedildi.

İSTİHBARATTAN “TAM KORUMA SAĞLAMA KAPASİTESİNDEN YOKSUNUZ” İTİRAFI

Fransız askeri istihbarat servisinin eski üst düzey yetkililerinden Alain Christienne, France Televisionsa yaptığı açıklamada, olası bir Rus saldırısının ülkenin savunma tesislerini hedef alacak bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olabileceğine işaret etti.

Christienne, böyle bir saldırıya karşı Fransa'nın tam koruma sağlama kapasitesinden yoksun olduğunu değerlendirdi.

MACRON "PLAN HAZIRLAYACAĞINI" DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Eylül'de siyasi parti liderleriyle ve cumhurbaşkanı adaylarıyla, Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, ülkenin kritik altyapılarını Rusya'nın İHA ve siber saldırılarından korumaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
Zinedine Zidane'dan Türkiye maçı hakkında açıklama

Fransız efsane Zidane, Türkiye maçındaki hedefini açıkladı
İstanbul’da gizemli kayıp: 49 yaşındaki adam için arama çalışmaları sürüyor

3 çocuk babası Mustafa’dan 7 gündür haber yok: Ekipler ormanda arıyor
Ahmet Çakar'dan Okan Buruk için flaş iddia

Okan Buruk için flaş iddia! Doğruysa yer yerinden oynar
İstanbul Havalimanı, Avrupa semalarının patronu oldu! İşte dünya sıralamasındaki yeri

İstanbul, Avrupa semalarının patronu oldu! Bakın dünyada kaçıncı
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu

4 yıldır süren savaşta şu ana kadarki en büyük saldırı