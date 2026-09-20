Kim Kardashian'ın milyonluk elmasları çalınmıştı! Mahkemeden 1 euroluk karar

Kim Kardashian, yıllar önce yaşadığı soygunun ardından görülen davada sembolik bir tazminat kazandı. Mahkemenin kararıyla birlikte uzun süredir devam eden hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

PARİS'TE SİLAHLI SOYGUNA UĞRAMIŞTI

Olay, 2016 yılının 3 Ekim günü Paris'te meydana geldi. Kim Kardashian'ın kaldığı lüks otele giren beş maskeli adam, ünlü yıldızı silahla etkisiz hale getirdi. Soyguncular, Kardashian'ın odasından toplam 6 milyon dolar değerinde mücevher çaldı. Çalınan eşyalar arasında o dönem evli olduğu Kanye West'in Kardashian'a hediye ettiği 4 milyon dolarlık elmas nişan yüzüğü de bulunuyordu. Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatılırken, soygunla ilgili hukuki süreç de yıllar boyunca devam etti.

MAHKEMEDEN 1 EUROLUK TAZMİNAT KARARI

Paris'te görülen davada mahkeme kararını verdi. Karara göre Kim Kardashian'a uğradığı maddi zarar karşılığında 1 euro tazminat ödenmesine hükmedildi. Kardashian'ın yakın arkadaşı Simone Harouche da olay sırasında otelde bulunuyordu. Bir alt katta kalan Harouche için de 1 euroluk tazminat kararı çıktı. Kararın dikkat çeken noktası ise milyonlarca dolarlık mücevherlerin çalındığı olayın ardından Kardashian'a sembolik miktarda tazminat verilmesi oldu.

"FRANSIZ ADALETİNE MİNNETTARIZ"

Kim Kardashian ve Simone Harouche, People dergisine yaptıkları ortak açıklamada kararın ardından değerlendirmede bulundu. İkili, "2016 yılında Paris'te yaşanan bu korkunç olayın mağdurları olarak kabul edildiğimiz için Fransız adaletine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com