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Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
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Ticaret Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından EspressoLab'e giderek video paylaşan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle inceleme başlattı. Söz konusu gelişmeyi Varank'ın kendisi duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

ESPRESSOLAB'E GİDİP VİDEO PAYLAŞMIŞTI

CHP'nin boykot çağrısının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da bir grup AK Partili milletvekili ile birlikte EspressoLab'in bir şubesine gitmişti. Varank, sosyal medya hesabından da burada çektiği bir videoyu paylaşmıştı.

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

VARANK'A 'ÖRTÜLÜ REKLAM' SORUŞTURMASI

Söz konusu paylaşımın ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Varank hakkında 'örtülü reklam' gerekçesiyle inceleme başlattı. İnceleme kararını duyuran ise Varank'ın kendisi oldu.

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

KENDİSİ TALEP ETMİŞ

Varank, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu. Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMusty:

goruyor musunz chp liler ak partilinin dokunulmaligi yoktur o yuzden hesap vereceksiniz

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Haber YorumlarıKamile Soyteki:

Ya arkadaş örtülü kahve içmiş ceza olarak yine hediye kahve verirler bir yandan partisi hayali milyon liralık iftar yemeği vermiş soruşturan yok

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAdamin biri:

Çok adaletli bir memleketiz

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Haber YorumlarıGöktuğ Bayrak:

Dostlar muhabbette görsün.

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Haber YorumlarıArarat Arat:

yargı bağımsızmış gibi çek pampa

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÖZGÜR DENEN ZAT BAĞIRA BAĞIRA İSİM VEREREK BİRÇOK FİRMANIN ADINI ZİKREDERKEN ONA SORUŞTURMA YOKTA MİLİ VE YERLİ ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALIP DAYANIŞMA SAĞLAYAN BU MİLLETE DE SURUŞTURMA AÇIN ALDIĞIMIZ ÜRÜNLERİ GAZETEYLE KAPATIP ÖYLEMİ TÜKETMEMİZ GEREKLİ SANKİ GİZLİ GİZLİ ALKOL TÜKETİYORMUŞUZ GİBİ BİR ALGI YAPMAYIN ALLAH AŞKINA BU TAM BİR SAÇMALIK

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akkoyunları da örtbas ederler

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Haber YorumlarıFindikci Bedri Amcanız:

Kolonlar inliyor güloş tavernaa

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Haber Yorumlarıkallanpa kurtoglu:

Cocukmu kandiriyonuz

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BİZLERDE ÖZGÜR DENEN ZAT GİBİ SARAÇHANE YE GİTMEDİK ORAYA GİDENLERİ PROTESTO ETTİK DİYE ONLARIN BU ÜRÜNLERİ ALMAYIN DERKEN NERDEYDİNİZ BURADAN SESLENİYORUM ARTIK BUNDAN BÖYLE — —ESPRESSOLAB —— DE BULUŞUP BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ

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