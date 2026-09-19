BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye şubesinin faaliyet iznini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında kaldırdı. Kararla birlikte, 1982 yılından bu yana Türkiye’de hizmet veren bankanın faaliyetlerine son verildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

BDDK’nın İran menşeli Bank Mellat'a yönelik aldığı kritik karar, Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanarak resmileşti. Alınan kararla birlikte bankanın İstanbul merkezli Türkiye şubesinin faaliyet izni resmen iptal edildi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, kurulun toplantısında sunulan raporlar ve ilgili yazışmalar doğrultusunda değerlendirme yapıldığı belirtildi. İptal kararının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri çerçevesinde uygulandığı aktarıldı.

44 YILDIR TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Bank Mellat, Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 100 yabancı sermayeli olarak Türkiye’de çalışma izni almış ve ilk olarak 1982 yılında İstanbul’daki merkez şubesiyle hizmete başlamıştı. İlerleyen yıllarda Ankara ve İzmir’de de şubeler açan banka, özellikle Türkiye ile İran arasındaki ticari hacmin finansmanı ve ortak projelerin desteklenmesinde rol oynuyordu.

Kaynak: Haberler.com