Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şaş, jandarmada telefonunun şifresini vermek istemediğini ancak savcılıkta soruşturmanın aydınlatılması amacıyla şifresini verdiğini belirterek, “Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum” dedi.

"TELEFONUMUN İNCELENMESİNE RIZAM VARDIR"

Şaş, savcılık ifadesinde jandarmada verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirterek telefon şifresine ilişkin de açıklamada bulundu.

Şaş'ın ifadesinde şu sözler yer aldı:

“Ben kollukta verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. Benim telefon şifrem 14XXXX'dur. Pin kodumu hatırlamamaktayım. Telefonumun incelenmesine rızam vardır.”

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Şaş, herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadığını ifade etti.

Şaş, savcılık ifadesinde, “Ben herhangi bir şekilde herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda da bulunmadım” dedi.

"SORUŞTURMANIN AYDINLATILMASI ADINA ŞİFREMİ VERDİM"

Telefonunda özel hayatına ilişkin bilgiler bulunduğu için başlangıçta şifresini paylaşmak istemediğini belirten Şaş, soruşturmanın aydınlatılması amacıyla kararını değiştirdiğini söyledi.

Şaş, ifadesinin devamında, “Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler olduğundan dolayı başta şifremi vermek istemedim ancak soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi vererek telefonumun incelenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şaş, ifadesinin sonunda ise “Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Şaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli 18 Eylül'de adliyeye sevk edilmiş, Şaş ile oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talep edilmişti.