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Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

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Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti
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Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti. Kane, Union Berlin karşısında attığı golle bu sayıya 98 maçta ulaşırken Dieter Müller'in 129 maçlık rekorunu 30 maç farkla kırdı. Bayern Münih mücadeleyi 7-0 kazanırken Kane karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Bayern Münih formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Harry Kane, Almanya futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı.

98 MAÇTA 100 GOL

Bundesliga'nın açıklamasına göre Harry Kane, Bayern Münih'in Union Berlin'i 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle ligdeki 100. golüne ulaştı. 33 yaşındaki futbolcu, bu başarıya yalnızca 98 maçta ulaşarak Bundesliga tarihinin en hızlı ismi oldu.

ESKİ REKOR DİETER MÜLLER'E AİTTİ

Kane, daha önce bu rekoru elinde bulunduran Dieter Müller'i geride bıraktı. Müller, Köln formasıyla Bundesliga'da 100 gole 129 maçta ulaşmıştı. Kane ise aynı sayıya 30 maç daha az oynayarak ulaştı.

BAYERN'DEN 7 GOLLÜ GALİBİYET

Harry Kane'in 2 gol attığı Union Berlin karşılaşmasında Bayern Münih sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Michael Olise de hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puana ulaşırken Harry Kane ise ligde 98 maçta 101 gole ulaştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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